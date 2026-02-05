Der RCX 4 Mähroboter mäht Rasenflächen bis zu 1500 Quadratmeter kabellos und vollautomatisch. GPS, RTK-Antenne und KI-Kamera ermöglichen die Navigation ohne Begrenzungskabel. Die präzise Positionsbestimmung ermöglicht das Mähen in parallelen Bahnen und erledigt die Arbeit innerhalb kürzester Zeit. Hindernisse wie Bäume oder Igel werden intelligent erkannt und mit dem optimalen Abstand umfahren. Die Schnitthöhe lässt sich variabel zwischen 2 und 6 Zentimetern einstellen. Per App-Fernsteuerung oder KI-Oberflächenerkennung kartiert der Rasenmähroboter die Arbeitsflächen. Arbeitszonen und No-go-Zonen lassen sich einrichten. Individuelle Einstellungen zu Zeitplan, Fahrverhalten und vieles mehr lassen sich bequem per App vornehmen. Der Allradantrieb ermöglicht Steigungen bis zu 60 Prozent und eine besonders schonende Drehung, um den Rasen zu schützen. Alle Grundeinstellungen können am LCD-Display abgelesen und geändert werden.