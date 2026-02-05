Der RCX 6 Mähroboter navigiert dank GPS, RTK-Antenne und KI-Kamera ohne Begrenzungskabel. Die präzise Positionsbestimmung ermöglicht das Mähen in parallelen Bahnen und sorgt für effiziente Rasenpflege innerhalb kürzester Zeit. Bis zu 3000 Quadratmeter Rasenfläche lassen sich mühelos bearbeiten. Die Schnitthöhe ist zwischen 2 und 10 Zentimetern wählbar und kann je nach Bereich automatisch per App eingestellt werden. Zusätzlich können die Grundeinstellungen am LCD-Display abgelesen und geändert werden. Hindernisse werden intelligent erkannt und umfahren – der Abstand richtet sich nach der Art des Hindernisses. So mäht der RCX 6 nah an Bäumen und hält gleichzeitig großen Abstand zu Tieren wie Igeln. Der Allradantrieb meistert nicht nur Steigungen bis zu 70 Prozent, sondern sorgt auch für besonders rasenschonende Drehungen. Die Kartierung der Arbeitsflächen erfolgt per App-Fernsteuerung oder automatisch per KI-Oberflächenerkennung. Die Arbeitsfläche lässt sich in unterschiedliche Zonen aufteilen und zusätzlich mit No-go-Zonen versehen. Per App lassen sich individuelle Einstellungen zum Zeitplan, Fahrverhalten und vieles mehr vornehmen.