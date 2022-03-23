Highlights

Wenn Sie das ständige Gießkannenschleppen satt, aber leider keinen Stromanschluss im Garten haben, dann ist die Akku-Regenfasspumpe BP 2.000-18 Barrel wie für Sie gemacht. Sie kann mit allen 18 V Battery Power-Akkus von Kärcher betrieben werden und gibt Ihnen die Möglichkeit, überall alternative Wasserquellen zu nutzen und dadurch wertvolles Trinkwasser zu sparen. Das entlastet Rücken und Geldbeutel und ist einfach perfekt für Kleingärten, Hausgärten, Schrebergärten und alle anderen Orte, an denen es Wasser und durstige Pflanzen, aber keinen Strom gibt.