Nachhaltig und kostengünstig: Die Fasspumpe BP 2.000-18 Barrel ist die perfekte Lösung für Gärten ohne Stromanschluss und der perfekte Gießkannenersatz. Dank kostenlosen, nährstoffreichen Regenwassers aus der Regentonne wird teures Trinkwasser gespart. Die Fassrandbefestigung sorgt dabei nicht nur für den perfekten Halt unterschiedlicher Fässer, sondern auch für eine rückenschonende Bedienung durch einen An-/ und Ausschalter wie auch die Möglichkeit der Akkuaufnahme. Mithilfe eines transparenten Akkudeckels hat man eine perfekte Sicht auf das Real-Time-Akkudisplay. Damit der Schlauch beim Bewässern aus dem Fass nicht abknickt, ist eine Schlauchführung vorhanden, die einen konstanten Wasserfluss garantiert. Diese Schlauchführung kann je nach Bedarf und Anwendungsgebiet 3 Positionen einnehmen: entweder links oder rechts der Akku-Fasshalterung eingeklickt oder aber losgelöst an einer freien Stelle am Fassrand. Durch ihre geringe Größe passt die leichte Pumpe außerdem in schmale Öffnungen von Fässern wie beispielsweise IBC-Container. Der integrierte Vorfilter schützt die Pumpe vor Verunreinigungen.