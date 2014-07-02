BP 2 Cistern

Die BP 2 Cistern mit robustem Edelstahlgehäuse ist die ideale Tauchdruckpumpe zur Gartenbewässerung mit Regenwasser aus einer Zisterne. Inkl. Schlauchanschluss-Set und Schwimmerschalter.

Die Tauchdruckpumpe BP 2 Cistern eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen zum Zweck der Gartenbewässerung. Durch den gezielten Einsatz von Regen-, Brunnen- oder Grundwasser lässt sich so jede Menge kostbares Trinkwasser sparen. Das Pumpengehäuse, der Gewindestutzen und der Tragegriff aus Edelstahl präsentieren sich äußerst robust. Zum Ablassen - zum Beispiel in einen Brunnenschacht - kann ein Seil an der Pumpe angebracht werden. Die Tauchdruckpumpe bietet einen integrierten Vorfilter sowie einen Schwimmerschalter, der die Pumpe je nach Wasserstand an- und abschaltet und sie so vor Trockenlauf bewahrt. Die Schalthöhe ist flexibel einstellbar. Im Lieferumfang ist ein Schlauchanschluss-Set enthalten, mit dem 3/4"- sowie 1"-Schläuche problemlos an die Pumpe angeschlossen werden können. Inkl. integriertem Rückschlagventil.

Merkmale und Vorteile
Zisternenpumpe BP 2 Cistern: Pumpengehäuse, Gewindestutzen und Tragegriff aus Edelstahl
Höhere Lebensdauer und Stoßfestigkeit sowie sicherer Transport und einfaches Handling.
Zisternenpumpe BP 2 Cistern: Inklusive Pumpenanschlussstück und Rückschlagventil
Schneller Anschluss von 3/4"- und 1"-Schläuchen an die Pumpe.
Zisternenpumpe BP 2 Cistern: Integrierter Vorfilter
Schützt die Pumpe vor Verschmutzungen und erhöht damit ihre Lebensdauer und Funktionssicherheit.
Schwimmerschalter mit Kabelfixierung
  • Trockenlaufsicherung mit einfacher Schalthöheneinstellung.
Spezifikationen

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme (W) 800
Fördermenge max. (l/h) < 5700
Förderhöhe (m) 32
Druck (bar) max. 3,2
Eintauchtiefe (m) max. 7
Fördertemperatur (°C) max. 35
Anschlussgewinde G1
Anschlusskabel (m) 10
Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Farbe Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg) 9,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 11,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 130 x 130 x 475

Lieferumfang

  • Schlauchanschlussstück in 1″, ¾″ mit Schlauchschelle

Ausstattung

  • Integriertes Rückschlagventil
  • Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl
  • Schwimmerschalter
  • Robuster Edelstahl-Tragegriff
  • Integrierter Vorfilter
  • Einfache Definition der Schalthöhe
Zisternenpumpe BP 2 Cistern
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung aus Zisternen
Zubehör
BP 2 Cistern Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 