Die Tauchdruckpumpe BP 2 Cistern eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen zum Zweck der Gartenbewässerung. Durch den gezielten Einsatz von Regen-, Brunnen- oder Grundwasser lässt sich so jede Menge kostbares Trinkwasser sparen. Das Pumpengehäuse, der Gewindestutzen und der Tragegriff aus Edelstahl präsentieren sich äußerst robust. Zum Ablassen - zum Beispiel in einen Brunnenschacht - kann ein Seil an der Pumpe angebracht werden. Die Tauchdruckpumpe bietet einen integrierten Vorfilter sowie einen Schwimmerschalter, der die Pumpe je nach Wasserstand an- und abschaltet und sie so vor Trockenlauf bewahrt. Die Schalthöhe ist flexibel einstellbar. Im Lieferumfang ist ein Schlauchanschluss-Set enthalten, mit dem 3/4"- sowie 1"-Schläuche problemlos an die Pumpe angeschlossen werden können. Inkl. integriertem Rückschlagventil.