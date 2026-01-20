Kostengünstiges Brauchwasser für Waschmaschine, WC-Spülung & Co.: Das Hauswasserwerk BP 3.200 Home überzeugt durch bewährte Kärcher Qualität und stellt die Hauswasserversorgung sicher. So können alternative Wasserquellen wie Brunnen oder Zisternen zuverlässig und komfortabel erschlossen und genutzt werden – vollautomatisch, mit ausreichend Druck und überzeugender Förderleistung. Die BP 3.200 Home schaltet bedarfsorientiert automatisch an und anschließend wieder ab. Rückschlagventil und integrierte Druckanzeige zählen ebenso zur umfassenden Ausstattung wie der Druckausgleichsbehälter (19 Liter) und der Thermoschutz. Der Tragegriff ermöglicht eine komfortable Handhabung sowie einen angenehmen Transport. Die Pumpenfüße können mit Schrauben am Untergrund fixiert werden und sorgen so für einen sicheren Stand der Pumpe. Bedienen lässt sich die BP 3.200 Home bequem über den Ein-/Ausschalter direkt an der Pumpe. Hochwertige Komponenten wie Flansch und Motorwelle aus Edelstahl sehen nicht nur gut aus, sondern versprechen zudem eine extra lange Lebensdauer.