BP 4.500 Garden

Stark und langlebig: Die Gartenpumpe BP 4.500 Garden ist die ideale Einstiegslösung für eine verantwortungsbewusste Gartenbewässerung aus alternativen Wasserquellen wie Zisternen, Fässern & Co.

Die kompakte, robuste und langlebige Gartenpumpe BP 4.500 Garden ist der perfekte Einstieg in die Gartenbewässerung mit Wasser aus alternativen Quellen wie Zisternen oder Regenfässern. Die Pumpe überzeugt mit hoher Saugkraft und optimaler Druckleistung. Die BP 4.500 Garden ist dank ihres ergonomischen Griffs und geringen Gewichts bequem transportierbar. Zudem ist die Gartenpumpe wartungsfrei und werkzeuglos anschließbar. Dank großem Fußschalter lässt sich das Gerät bequem und rückenschonend ein- und ausschalten. Der Einsatz hochwertiger Materialien gewährleistet eine lange Lebensdauer. Zudem bietet Kärcher eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre. Übrigens: Mit einem elektronischen Druckschalter kann die BP 4.500 Garden zu einer Pumpe mit automatischer Start-/Stopp-Funktion aufgerüstet werden. Das heißt noch mehr Komfort in Sachen Gartenbewässerung. Doch damit nicht genug: Die aufgerüstete Pumpe eignet sich auch bestens für die Hauswasserversorgung.

Merkmale und Vorteile
Gartenpumpe BP 4.500 Garden: Robust und langlebig
Robust und langlebig
Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
Gartenpumpe BP 4.500 Garden: Komfortabler Fußschalter
Komfortabler Fußschalter
Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Gartenpumpe BP 4.500 Garden: Optimales Ansaugen
Optimales Ansaugen
Ohne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Separate Einfüllöffnung
  • Einfache Befüllung vor dem Gebrauch.
Ablassschraube
  • Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Optimierte Anschlüsse
  • Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe.
Ergonomischer Griff
  • Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme (W) 550
Fördermenge max. (l/h) < 4500
Förderhöhe (m) max. 36
Druck (bar) max. 3,6
Ansaughöhe (m) 8
Fördertemperatur (°C) max. 35
Anschlussgewinde G1
Anschlusskabel (m) 1,5
Spannung (V) 230 - 240
Frequenz (Hz) 50
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 6,4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 7,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 372 x 186 x 231

Lieferumfang

  • Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1

Ausstattung

  • Optimierter Anschlussstutzen
  • Komfortabler Fußschalter
  • Separate Einfüllöffnung
  • Wasserablassventil
  • Ergonomischer Tragegriff
Gartenpumpe BP 4.500 Garden
Gartenpumpe BP 4.500 Garden
Videos
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
Zubehör