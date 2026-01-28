Die kompakte, robuste und langlebige Gartenpumpe BP 4.500 Garden ist der perfekte Einstieg in die Gartenbewässerung mit Wasser aus alternativen Quellen wie Zisternen oder Regenfässern. Die Pumpe überzeugt mit hoher Saugkraft und optimaler Druckleistung. Die BP 4.500 Garden ist dank ihres ergonomischen Griffs und geringen Gewichts bequem transportierbar. Zudem ist die Gartenpumpe wartungsfrei und werkzeuglos anschließbar. Dank großem Fußschalter lässt sich das Gerät bequem und rückenschonend ein- und ausschalten. Der Einsatz hochwertiger Materialien gewährleistet eine lange Lebensdauer. Zudem bietet Kärcher eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre. Übrigens: Mit einem elektronischen Druckschalter kann die BP 4.500 Garden zu einer Pumpe mit automatischer Start-/Stopp-Funktion aufgerüstet werden. Das heißt noch mehr Komfort in Sachen Gartenbewässerung. Doch damit nicht genug: Die aufgerüstete Pumpe eignet sich auch bestens für die Hauswasserversorgung.