Dieses praktische Starterset enthält alles, was Sie für die Gartenbewässerung aus Regenfässern oder Zisternen benötigen. Das Highlight ist natürlich die kompakte und langlebige Gartenpumpe BP 4.500 Garden, die mit hoher Saugkraft und einer optimalen Druckleistung überzeugt. Und wie alle Kärcher Gartenpumpen ist sie wartungsfrei, werkzeuglos installierbar und lässt sich dank des großen Fußschalters bequem und rückenschonend ein- und ausschalten. Zudem kann die Bewässerungspumpe mit einer automatischen Start/Stopp-Funktion (mittels elektronischen Druckschalters) aufgerüstet werden – für noch mehr Komfort im Garten oder bei der Hauswasserversorgung. Ergänzt wird das Gartenpumpenset durch einen 3,5 Meter langen und vakuumfesten Spiralschlauch inklusive Filter und Rückschlagventil (G1-Anschlussgewinde, 3/4" Durchmesser), einen 20-Meter-Kärcher PrimoFlex®-Schlauch (1/2" Durchmesser) sowie eine Spritze, Kupplungen und einen Hahnanschluss. Dank hochwertiger Materialien wird Ihnen dieses Set besonders lange Freude machen. Darüber hinaus bietet Ihnen Kärcher eine optionale Garantieverlängerung auf 5 Jahre.