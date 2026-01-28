BP 4.500 Garden Set Plus
Das sofort startklare Komplettset für Einsteiger: das „BP 4.500 Garden Set Plus“ inkl. Gartenpumpe, Saug- und Gartenschlauch. Ideal für die Gartenbewässerung aus alternativen Wasserquellen.
Dieses praktische Starterset enthält alles, was Sie für die Gartenbewässerung aus Regenfässern oder Zisternen benötigen. Das Highlight ist natürlich die kompakte und langlebige Gartenpumpe BP 4.500 Garden, die mit hoher Saugkraft und einer optimalen Druckleistung überzeugt. Und wie alle Kärcher Gartenpumpen ist sie wartungsfrei, werkzeuglos installierbar und lässt sich dank des großen Fußschalters bequem und rückenschonend ein- und ausschalten. Zudem kann die Bewässerungspumpe mit einer automatischen Start/Stopp-Funktion (mittels elektronischen Druckschalters) aufgerüstet werden – für noch mehr Komfort im Garten oder bei der Hauswasserversorgung. Ergänzt wird das Gartenpumpenset durch einen 3,5 Meter langen und vakuumfesten Spiralschlauch inklusive Filter und Rückschlagventil (G1-Anschlussgewinde, 3/4" Durchmesser), einen 20-Meter-Kärcher PrimoFlex®-Schlauch (1/2" Durchmesser) sowie eine Spritze, Kupplungen und einen Hahnanschluss. Dank hochwertiger Materialien wird Ihnen dieses Set besonders lange Freude machen. Darüber hinaus bietet Ihnen Kärcher eine optionale Garantieverlängerung auf 5 Jahre.
Merkmale und Vorteile
Robust und langlebigKärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
Komfortabler FußschalterBequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Sofort einsatzbereitInklusive komplett anschlussfertigem Spiral- und Gartenschlauchset für sofortigen Einsatz.
Optimales Ansaugen
- Ohne Weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8 Meter Tiefe an, zum Beispiel aus einer Zisterne.
Separate Einfüllöffnung
- Einfache Befüllung vor dem Gebrauch.
Ablassschraube
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Optimierte Anschlüsse
- Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe.
Ergonomischer Griff
- Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|550
|Fördermenge max. (l/h)
|< 4500
|Förderhöhe (m)
|max. 36
|Druck (bar)
|max. 3,6
|Ansaughöhe (m)
|8
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|1,5
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Lieferumfang
- Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1
- Inkl. Sauggarnitur PerfectConnect
- inkl. Gartenbewässerungs-Set
Ausstattung
- Optimierter Anschlussstutzen
- Komfortabler Fußschalter
- Separate Einfüllöffnung
- Wasserablassventil
- Ergonomischer Tragegriff
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen