Das Hauswasserwerk BP 4.900 Home bringt Brauchwasser vollautomatisch, druckvoll und zuverlässig dorthin, wo es genutzt werden kann – zum Beispiel zur Versorgung der Waschmaschine oder des WCs. In bewährter Kärcher Qualität stellt die leistungsstarke BP 4.900 Home Wasser aus alternativen Quellen wie Brunnen oder Zisternen zur Verfügung. Besonders praktisch: Das Hauswasserwerk schaltet sich dabei je nach Bedarf automatisch an und wieder aus. Zur umfassenden Ausstattung der Pumpe gehören ein Rückschlagventil, die integrierte Druckanzeige, der 24 Liter fassende Druckausgleichsbehälter und ein Thermoschutz. Der integrierte Thermoschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit im Notfall: Das Hauswasserwerk schaltet automatisch ab, sobald die Pumpe trocken läuft. Dank Komponenten aus Edelstahl ist die Pumpe außerdem äußerst langlebig. Und mit per Schrauben am Untergrund fixierbaren Füßen garantiert sie jederzeit einen sicheren Stand.