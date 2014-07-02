BP 4 Deep Well
Tauchdruckpumpe BP 4 Deep Well - ideal zur Nutzung von Grundwasser aus (Tief-)Brunnen. Mit robustem Edelstahlgehäuse, Abstandsfuß als Installationshilfe und separatem Ein-/Ausschalter.
Die Tauchdruckpumpe BP 4 Deep Well ist ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen. Sie eignet sich sowohl zur Gartenbewässerung als auch - in Verbindung mit einem Druckschalter - zur hausinternen Brauchwasser-Versorgung. Dank Grundwasser aus dem eigenen (Tief-)Brunnen lässt sich rund um Haus und Garten jede Menge kostbares Trinkwasser sparen. Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl sind sehr robust. Ein integrierter Vorfilter sowie ein Abstandsfuß schützen den Wassereinlass der Pumpe während und nach der Installation zuverlässig vor Verschmutzung. Das beigefügte 15 m lange Seil lässt sich gut an der Pumpe anbringen und ermöglicht so ein sicheres Ablassen in den Brunnenschacht. Dank des Ein-/Ausschalters am Kabelende ist die Pumpe bequem und sicher bedienbar. Mit dem enthaltenen Schlauchanschluss-Set können 3/4"- sowie 1"-Schläuche problemlos an die Pumpe angeschlossen werden. Inkl. integriertem Rückschlagventil.
Merkmale und Vorteile
Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus EdelstahlHöhere Lebensdauer und Stoßfestigkeit.
Inklusive Pumpenanschlussstück und RückschlagventilSchneller Anschluss von 3/4"- und 1"-Schläuchen an die Pumpe.
Abstandsfuß als InstallationshilfeZuverlässiger Schutz vor Schmutz beim Ablassen und Installieren der Pumpe.
Ein-/Ausschalter am Kabelende
- Komfortable und sichere Bedienung der Pumpe.
Inklusive 15 Meter Befestigungsseil
- Für einen sicheren Halt der Pumpe.
Integrierter Vorfilter
- Schützt die Pumpe vor Verschmutzungen und erhöht damit ihre Lebensdauer und Funktionssicherheit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|700
|Fördermenge max. (l/h)
|< 4600
|Förderhöhe (m)
|43
|Druck (bar)
|max. 4,3
|Eintauchtiefe (m)
|max. 12
|Mindestdurchmesser des Brunnenrohrs (mm)
|150
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|15
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|105 x 105 x 710
Lieferumfang
- Schlauchanschlussstück in 1″, ¾″ mit Schlauchschelle
- inklusive Befestigungsseil 15 m
Ausstattung
- Integriertes Rückschlagventil
- Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl
- Abstandsfuß als Installationshilfe
- Integrierter Vorfilter
- Möglichkeit zur Seilbefestigung
- Separater Ein-/Ausschalter am Kabelende
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Brunnen
