Die Tauchdruckpumpe BP 4 Deep Well ist ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen. Sie eignet sich sowohl zur Gartenbewässerung als auch - in Verbindung mit einem Druckschalter - zur hausinternen Brauchwasser-Versorgung. Dank Grundwasser aus dem eigenen (Tief-)Brunnen lässt sich rund um Haus und Garten jede Menge kostbares Trinkwasser sparen. Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl sind sehr robust. Ein integrierter Vorfilter sowie ein Abstandsfuß schützen den Wassereinlass der Pumpe während und nach der Installation zuverlässig vor Verschmutzung. Das beigefügte 15 m lange Seil lässt sich gut an der Pumpe anbringen und ermöglicht so ein sicheres Ablassen in den Brunnenschacht. Dank des Ein-/Ausschalters am Kabelende ist die Pumpe bequem und sicher bedienbar. Mit dem enthaltenen Schlauchanschluss-Set können 3/4"- sowie 1"-Schläuche problemlos an die Pumpe angeschlossen werden. Inkl. integriertem Rückschlagventil.