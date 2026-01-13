Ob zur Bewässerung, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung – die Kärcher Qualitätspumpe BP 4 Home & Garden eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen als Brauchwasser (z.B. Regenwasser aus Zisternen). Dank automatischer Start-/ Stopp-Funktion schaltet sich die Pumpe bei Bedarf automatisch ein – und später wieder aus. Größtmöglicher Schutz inklusive: Die Pumpe wird automatisch über einen Trockenlaufschutz abgeschaltet und die Fehleranzeige leuchtet auf. Die leistungsstarke Pumpe ist wartungsfrei und besticht durch konstanten Druck für eine optimale Gartenbewässerung. Ein integrierter Fußschalter, 2 Ausgänge für gleichzeitigen Betrieb zweier Anschlussgeräte sowie geräuschhemmende Gummifüße sind weitere Komfortmerkmale. Der serienmäßige Vorfilter und das integrierte Rückschlagventil stellen einen zuverlässigen Betrieb sicher. Die hochwertigen Materialien versprechen eine lange Lebensdauer. Eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre ist möglich.