BP 5.000 Garden
Die langlebige und leistungsstarke Gartenpumpe BP 5.000 Garden steht für eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Gartenbewässerung mit Wasser aus alternativen Quellen wie Zisternen oder Fässern.
Gartenbewässerung auf die clevere Art: Dank hoher Saugkraft und Druckleistung ermöglicht die kompakte und langlebige Gartenpumpe BP 5.000 Garden von Kärcher die komfortable, umwelt- und budgetschonenende Nutzung von Wasser aus Regenfässern, Zisternen & Co. Die robuste Pumpe hat ein geringes Gewicht und lässt sich dank ihres ergonomischen Griffs bequem transportieren. Die Gartenpumpe ist wartungsfrei und kann werkzeuglos angeschlossen werden. Per großem Fußschalter lässt sich die Pumpe bequem und rückenschonend ein- und ausschalten. Die in der Pumpe verbauten Materialien sind hochwertig und versprechen eine lange Lebensdauer. Außerdem ist eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre möglich. Durch den zusätzlichen Einbau eines elektronischen Druckschalters kann die BP 5.000 Garden zu einer Pumpe mit automatischer Start-/Stopp-Funktion aufgerüstet und dann auch zur Hauswasserversorgung eingesetzt werden.
Merkmale und Vorteile
Robust und langlebigKärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
Komfortabler FußschalterBequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Optimales AnsaugenOhne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Separate Einfüllöffnung
- Einfache Befüllung vor dem Gebrauch.
Ablassschraube
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Optimierte Anschlüsse
- Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe.
Ergonomischer Griff
- Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|650
|Fördermenge max. (l/h)
|< 5000
|Förderhöhe (m)
|max. 40
|Druck (bar)
|max. 4
|Ansaughöhe (m)
|8
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|1,5
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Lieferumfang
- Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1
- 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen G 1
Ausstattung
- Optimierter Anschlussstutzen
- Komfortabler Fußschalter
- Separate Einfüllöffnung
- Wasserablassventil
- Ergonomischer Tragegriff
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen