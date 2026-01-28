Gartenbewässerung auf die clevere Art: Dank hoher Saugkraft und Druckleistung ermöglicht die kompakte und langlebige Gartenpumpe BP 5.000 Garden von Kärcher die komfortable, umwelt- und budgetschonenende Nutzung von Wasser aus Regenfässern, Zisternen & Co. Die robuste Pumpe hat ein geringes Gewicht und lässt sich dank ihres ergonomischen Griffs bequem transportieren. Die Gartenpumpe ist wartungsfrei und kann werkzeuglos angeschlossen werden. Per großem Fußschalter lässt sich die Pumpe bequem und rückenschonend ein- und ausschalten. Die in der Pumpe verbauten Materialien sind hochwertig und versprechen eine lange Lebensdauer. Außerdem ist eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre möglich. Durch den zusätzlichen Einbau eines elektronischen Druckschalters kann die BP 5.000 Garden zu einer Pumpe mit automatischer Start-/Stopp-Funktion aufgerüstet und dann auch zur Hauswasserversorgung eingesetzt werden.