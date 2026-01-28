BP 5.000 Garden

Die langlebige und leistungsstarke Gartenpumpe BP 5.000 Garden steht für eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Gartenbewässerung mit Wasser aus alternativen Quellen wie Zisternen oder Fässern.

Gartenbewässerung auf die clevere Art: Dank hoher Saugkraft und Druckleistung ermöglicht die kompakte und langlebige Gartenpumpe BP 5.000 Garden von Kärcher die komfortable, umwelt- und budgetschonenende Nutzung von Wasser aus Regenfässern, Zisternen & Co. Die robuste Pumpe hat ein geringes Gewicht und lässt sich dank ihres ergonomischen Griffs bequem transportieren. Die Gartenpumpe ist wartungsfrei und kann werkzeuglos angeschlossen werden. Per großem Fußschalter lässt sich die Pumpe bequem und rückenschonend ein- und ausschalten. Die in der Pumpe verbauten Materialien sind hochwertig und versprechen eine lange Lebensdauer. Außerdem ist eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre möglich. Durch den zusätzlichen Einbau eines elektronischen Druckschalters kann die BP 5.000 Garden zu einer Pumpe mit automatischer Start-/Stopp-Funktion aufgerüstet und dann auch zur Hauswasserversorgung eingesetzt werden.

Merkmale und Vorteile
Gartenpumpe BP 5.000 Garden: Robust und langlebig
Robust und langlebig
Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
Gartenpumpe BP 5.000 Garden: Komfortabler Fußschalter
Komfortabler Fußschalter
Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Gartenpumpe BP 5.000 Garden: Optimales Ansaugen
Optimales Ansaugen
Ohne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Separate Einfüllöffnung
  • Einfache Befüllung vor dem Gebrauch.
Ablassschraube
  • Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Optimierte Anschlüsse
  • Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe.
Ergonomischer Griff
  • Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme (W) 650
Fördermenge max. (l/h) < 5000
Förderhöhe (m) max. 40
Druck (bar) max. 4
Ansaughöhe (m) 8
Fördertemperatur (°C) max. 35
Anschlussgewinde G1
Anschlusskabel (m) 1,5
Spannung (V) 230 - 240
Frequenz (Hz) 50
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 6,8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 7,9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 372 x 186 x 231

Lieferumfang

  • Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1
  • 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen G 1

Ausstattung

  • Optimierter Anschlussstutzen
  • Komfortabler Fußschalter
  • Separate Einfüllöffnung
  • Wasserablassventil
  • Ergonomischer Tragegriff
Gartenpumpe BP 5.000 Garden
Gartenpumpe BP 5.000 Garden
Videos
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
Zubehör