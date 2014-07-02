Ob zur druckkonstanten Gartenbewässerung, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung: Die langlebige und wartungsfreie Qualitätspumpe BP 5 Home & Garden eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen für die Brauchwasserversorgung. Dank automatischer Start-/Stopp-Funktion schaltet sich die BP 5 selbsttätig ein – und später wieder aus. Im Notfall schaltet der Trockenlaufschutz die Pumpe ab, eine Fehleranzeige leuchtet auf. Das 4-stufige Laufwerk besticht durch hohe Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge benötigt die BP 5 Home & Garden weniger Motorleistung als herkömmliche Jet-Pumpen – Energieersparnis: ca. 30 %. Zu Komfortmerkmalen wie dem integrierten Fußschalter, den 2 Ausgängen zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Anschlussgeräten und den geräuschhemmenden Gummifüßen gesellen sich Sicherheitsmerkmale wie der serienmäßige Vorfilter und das integrierte Rückschlagventil für einen zuverlässigen Betrieb. Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.