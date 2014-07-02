BP 5 Home & Garden

Langlebige Premium-Haus- & Gartenpumpe BP 5 Home & Garden mit effizientem 4-stufigem Laufwerk zur Gartenbewässerung & Hauswasserversorgung (z. B. mit Regenwasser). Komfortabel, stark, sicher!

Ob zur druckkonstanten Gartenbewässerung, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung: Die langlebige und wartungsfreie Qualitätspumpe BP 5 Home & Garden eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen für die Brauchwasserversorgung. Dank automatischer Start-/Stopp-Funktion schaltet sich die BP 5 selbsttätig ein – und später wieder aus. Im Notfall schaltet der Trockenlaufschutz die Pumpe ab, eine Fehleranzeige leuchtet auf. Das 4-stufige Laufwerk besticht durch hohe Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge benötigt die BP 5 Home & Garden weniger Motorleistung als herkömmliche Jet-Pumpen – Energieersparnis: ca. 30 %. Zu Komfortmerkmalen wie dem integrierten Fußschalter, den 2 Ausgängen zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Anschlussgeräten und den geräuschhemmenden Gummifüßen gesellen sich Sicherheitsmerkmale wie der serienmäßige Vorfilter und das integrierte Rückschlagventil für einen zuverlässigen Betrieb. Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.

Merkmale und Vorteile
Komfort in Haus und Garten
  • Zuverlässige Versorgung im Haus sowie druckkonstante Gartenbewässerung.
Sicher und langlebig
  • Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet.
Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
  • Sehr energieeffizient und hörbar leiser.
Start-/Stopp-Automatik
  • Je nach Bedarf starten und stoppen die Pumpen automatisch.
Optimales Ansaugen
  • Ohne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Fehleranzeige
  • Im Störungsfall wird ein saug- oder druckseitiger Fehler angezeigt.
Zwei Wasserausgänge
  • Mehrfach-Nutzung: z. B. Rasenbewässerung per Sprinkler und gleichzeitiges manuelles Bewässern mit einer Gartenspritze.
Flexibeler T-Anschlussstutzen
  • Flexibel montierbar für eine optimale Ausrichtung der angeschlossenen Schläuche.
Komfortabler Fußschalter
  • Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Ergonomischer Griff
  • Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme (W) 1000
Fördermenge max. (l/h) < 6000
Förderhöhe (m) 48
Druck (bar) max. 4,8
Ansaughöhe (m) 8
Fördertemperatur (°C) max. 35
Anschlussgewinde G1
Anschlusskabel (m) 1,85
Spannung (V) 230 - 240
Frequenz (Hz) 50
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 12,7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 15,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 230 x 540 x 373

Lieferumfang

  • Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1

Ausstattung

  • Optimierter Anschlussstutzen
  • Komfortabler Fußschalter
  • Automatik-Start / Stopp-Funktion
  • Inkl. Vorfilter und Rückschlagventil
  • Trockenlaufschutz
  • Großer Einfüllstutzen
  • Ergonomischer Tragegriff
  • Kabelaufbewahrung
  • Fehleranzeige
  • Zwei Wasserausgänge
  • Drehbare, geräuschhemmende Gummi-Füße
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
  • Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen
Zubehör
