Wasser aus Regenfässern, Zisternen & Co. lässt sich mit der Gartenpumpe BP 6.000 Garden von Kärcher komfortabel, umwelt- und budgetschonend nutzen. Die kompakte Wasserpumpe bietet eine hohe Saugkraft und Druckleistung. Die in der leichten, aber robusten Pumpe verbauten Materialien sind hochwertig und versprechen eine lange Lebensdauer. Die Gartenpumpe ist wartungsfrei, kann werkzeuglos angeschlossen werden und lässt sich mit ihrem ergonomischen Griff ganz bequem transportieren. Ebenfalls praktisch: Per großem Fußschalter lässt sich die Pumpe rückenschonend ein- und ausschalten. Außerdem ist eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre möglich. Darüber hinaus kann die BP 6.000 Garden durch den zusätzlichen Einbau eines elektronischen Druckschalters zu einer Pumpe mit automatischer Start/Stopp-Funktion aufgerüstet und dann auch zur Hauswasserversorgung eingesetzt werden.