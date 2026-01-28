Dank hoher Saugkraft und Druckleistung bietet das BP 6.000 Garden Set ideale Voraussetzungen für eine komfortable Gartenbewässerung aus Regenfässern oder Zisternen. Das BP 6.000 Garden Set mit 3,5 m vakuumfestem Spiralschlauch mit Filter und Rückschlagventil (G1" Anschlussgewinde, 3/4" Durchmesser) ermöglicht den sofortigen Einsatz der robusten, leichten und dank ergonomischem Griff bequem transporierbaren Pumpe. Kärcher Gartenpumpen sind stark, wartungsfrei und werkzeuglos anschließbar. Zudem lassen sie sich per Fußschalter bequem und rückenschonend ein-/ausschalten. Die verwendeten Materialien sind sehr hochwertig und und die Grundlage für eine lange Lebensdauer. Eine Kächer Garantieverlängerung auf fünf Jahre ist möglich. Mittels elektronischem Druckschalter kann die Pumpe mit automatischer Start-/ Stopp-Funktion ausgerüstet werden.