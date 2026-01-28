BP 6.000 Garden Set

Das BP 6.000 Garden Set beinhaltet ein Saugschlauch-Set, damit die langlebige und leistungsstarke Gartenpumpe sofort zur Gartenbewässerung eingesetzt werden kann.

Dank hoher Saugkraft und Druckleistung bietet das BP 6.000 Garden Set ideale Voraussetzungen für eine komfortable Gartenbewässerung aus Regenfässern oder Zisternen. Das BP 6.000 Garden Set mit 3,5 m vakuumfestem Spiralschlauch mit Filter und Rückschlagventil (G1" Anschlussgewinde, 3/4" Durchmesser) ermöglicht den sofortigen Einsatz der robusten, leichten und dank ergonomischem Griff bequem transporierbaren Pumpe. Kärcher Gartenpumpen sind stark, wartungsfrei und werkzeuglos anschließbar. Zudem lassen sie sich per Fußschalter bequem und rückenschonend ein-/ausschalten. Die verwendeten Materialien sind sehr hochwertig und und die Grundlage für eine lange Lebensdauer. Eine Kächer Garantieverlängerung auf fünf Jahre ist möglich. Mittels elektronischem Druckschalter kann die Pumpe mit automatischer Start-/ Stopp-Funktion ausgerüstet werden.

Merkmale und Vorteile
Gartenpumpe BP 6.000 Garden Set: Robust und langlebig
Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
Gartenpumpe BP 6.000 Garden Set: Komfortabler Fußschalter
Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Gartenpumpe BP 6.000 Garden Set: Sofort einsatzbereit
Inkl. komplett anschlussfertigem, vakuumfestem Spiralschlauch mit Saugfilter und Rückflussstopp.
Optimales Ansaugen
  • Ohne Weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8 Meter Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Separate Einfüllöffnung
  • Einfache Befüllung vor dem Gebrauch.
Ablassschraube
  • Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Optimierte Anschlüsse
  • Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe.
Ergonomischer Griff
  • Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme (W) 1000
Fördermenge max. (l/h) < 6000
Förderhöhe (m) max. 45
Druck (bar) max. 4,5
Ansaughöhe (m) 8
Fördertemperatur (°C) max. 35
Anschlussgewinde G1
Anschlusskabel (m) 1,5
Spannung (V) 230 - 240
Frequenz (Hz) 50
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 9,7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 11,9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 384 x 204 x 253

Lieferumfang

  • Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1
  • 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen G 1
  • Inkl. Sauggarnitur PerfectConnect

Ausstattung

  • Optimierter Anschlussstutzen
  • Komfortabler Fußschalter
  • Separate Einfüllöffnung
  • Wasserablassventil
  • Ergonomischer Tragegriff
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
