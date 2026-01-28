BP 6.000 Garden Set
Das BP 6.000 Garden Set beinhaltet ein Saugschlauch-Set, damit die langlebige und leistungsstarke Gartenpumpe sofort zur Gartenbewässerung eingesetzt werden kann.
Dank hoher Saugkraft und Druckleistung bietet das BP 6.000 Garden Set ideale Voraussetzungen für eine komfortable Gartenbewässerung aus Regenfässern oder Zisternen. Das BP 6.000 Garden Set mit 3,5 m vakuumfestem Spiralschlauch mit Filter und Rückschlagventil (G1" Anschlussgewinde, 3/4" Durchmesser) ermöglicht den sofortigen Einsatz der robusten, leichten und dank ergonomischem Griff bequem transporierbaren Pumpe. Kärcher Gartenpumpen sind stark, wartungsfrei und werkzeuglos anschließbar. Zudem lassen sie sich per Fußschalter bequem und rückenschonend ein-/ausschalten. Die verwendeten Materialien sind sehr hochwertig und und die Grundlage für eine lange Lebensdauer. Eine Kächer Garantieverlängerung auf fünf Jahre ist möglich. Mittels elektronischem Druckschalter kann die Pumpe mit automatischer Start-/ Stopp-Funktion ausgerüstet werden.
Merkmale und Vorteile
Robust und langlebigKärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
Komfortabler FußschalterBequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Sofort einsatzbereitInkl. komplett anschlussfertigem, vakuumfestem Spiralschlauch mit Saugfilter und Rückflussstopp.
Optimales Ansaugen
- Ohne Weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8 Meter Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Separate Einfüllöffnung
- Einfache Befüllung vor dem Gebrauch.
Ablassschraube
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Optimierte Anschlüsse
- Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe.
Ergonomischer Griff
- Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1000
|Fördermenge max. (l/h)
|< 6000
|Förderhöhe (m)
|max. 45
|Druck (bar)
|max. 4,5
|Ansaughöhe (m)
|8
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|1,5
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|9,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|384 x 204 x 253
Lieferumfang
- Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1
- 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen G 1
- Inkl. Sauggarnitur PerfectConnect
Ausstattung
- Optimierter Anschlussstutzen
- Komfortabler Fußschalter
- Separate Einfüllöffnung
- Wasserablassventil
- Ergonomischer Tragegriff
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen