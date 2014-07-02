BP 6 Deep Well
Tauchdruckpumpe BP 6 Deep Well mit 30 m Anschlusskabel - ideal zur Nutzung von Grundwasser aus (Tief-)Brunnen. Mit Edelstahlgehäuse, Abstandsfuß als Installationshilfe und separatem Ein-/Ausschalter.
Dank ihres 30 m langen Anschlusskabels ist die Tauchdruckpumpe BP 6 Deep Well prädestiniert für die Wassergewinnung aus tieferen Brunnen. Ob Gartenbewässerung oder hausinterne Brauchwasserversorgung in Verbindung mit einem Druckschalter - mit Grundwasser aus dem eigenen (Tief-)brunnen kann rund um Haus und Garten literweise kostbares Trinkwasser gespart werden. Pumpengehäuse und Gewindestutzen sind aus Edelstahl und damit äußerst robust. Ein integrierter Vorfilter sowie ein Abstandsfuß schützen den Wassereinlass der Pumpe während und nach der Installation zuverlässig vor Verschmutzung. Das im Lieferumfang enthaltene 30 m lange Seil lässt sich gut an der Pumpe anbringen und ermöglicht so ein sicheres Abseilen. Durch den separaten Ein-/Ausschalter am Kabelende lässt sich die Pumpe gut und sicher bedienen. Dank des enthaltenen Schlauchanschluss-Sets können 3/4"- sowie 1"-Schläuche problemlos an die Pumpe angeschlossen werden. Inkl. integriertem Rückschlagventil.
Merkmale und Vorteile
Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus EdelstahlHöhere Lebensdauer und Stoßfestigkeit.
30 Meter AnschlusskabelSicherer Einsatz auch in tiefer gelegenen Bereichen.
Inklusive Pumpenanschlussstück und RückschlagventilSchneller Anschluss von 3/4"- und 1"-Schläuchen an die Pumpe.
Abstandsfuß als Installationshilfe
- Zuverlässiger Schutz vor Schmutz beim Ablassen und Installieren der Pumpe.
Ein-/Ausschalter am Kabelende
- Komfortable und sichere Bedienung der Pumpe.
Inklusive 30 Meter Befestigungsseil
- Für einen sicheren Halt der Pumpe.
Integrierter Vorfilter
- Schützt die Pumpe vor Verschmutzungen und erhöht damit ihre Lebensdauer und Funktionssicherheit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1000
|Fördermenge max. (l/h)
|< 5000
|Förderhöhe (m)
|55
|Druck (bar)
|max. 5,5
|Eintauchtiefe (m)
|max. 27
|Mindestdurchmesser des Brunnenrohrs (mm)
|150
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|30
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|14,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|105 x 105 x 810
Lieferumfang
- Schlauchanschlussstück in 1″, ¾″ mit Schlauchschelle
- inklusive Befestigungsseil 30 m
Ausstattung
- Integriertes Rückschlagventil
- Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl
- Abstandsfuß als Installationshilfe
- Integrierter Vorfilter
- Möglichkeit zur Seilbefestigung
- Separater Ein-/Ausschalter am Kabelende
- Kabellänge 30 m
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Brunnen
Zubehör
BP 6 Deep Well Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.