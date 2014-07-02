Dank ihres 30 m langen Anschlusskabels ist die Tauchdruckpumpe BP 6 Deep Well prädestiniert für die Wassergewinnung aus tieferen Brunnen. Ob Gartenbewässerung oder hausinterne Brauchwasserversorgung in Verbindung mit einem Druckschalter - mit Grundwasser aus dem eigenen (Tief-)brunnen kann rund um Haus und Garten literweise kostbares Trinkwasser gespart werden. Pumpengehäuse und Gewindestutzen sind aus Edelstahl und damit äußerst robust. Ein integrierter Vorfilter sowie ein Abstandsfuß schützen den Wassereinlass der Pumpe während und nach der Installation zuverlässig vor Verschmutzung. Das im Lieferumfang enthaltene 30 m lange Seil lässt sich gut an der Pumpe anbringen und ermöglicht so ein sicheres Abseilen. Durch den separaten Ein-/Ausschalter am Kabelende lässt sich die Pumpe gut und sicher bedienen. Dank des enthaltenen Schlauchanschluss-Sets können 3/4"- sowie 1"-Schläuche problemlos an die Pumpe angeschlossen werden. Inkl. integriertem Rückschlagventil.