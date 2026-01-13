BP 7 Home & Garden
Langlebige Premium-Haus- & Gartenpumpe BP 7 Home & Garden mit effizientem 5-stufigem Laufwerk zur Gartenbewässerung & Hauswasserversorgung (z.B. mit Regenwasser). Komfortabel, stark, sicher!
Ob zur druckkonstanten Gartenbewässerung, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung: Die langlebige und wartungsfreie Qualitätspumpe BP 7 Home & Garden eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen für die Brauchwasserversorgung. Dank der automatischen Start/Stopp-Funktion schaltet sich die BP 7 selbsttätig ein – und später wieder aus. Im Notfall schaltet der Trockenlaufschutz die Pumpe ab, eine Fehleranzeige leuchtet auf. Das 5-stufige Laufwerk besticht durch hohe Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge benötigt die BP 7 Home & Garden weniger Motorleistung als herkömmliche Jet-Pumpen – Energieersparnis: ca. 30 Prozent. Zu Komfortmerkmalen wie dem integrierten Fußschalter, den 2 Ausgängen zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Anschlussgeräten und den geräuschhemmenden Gummifüßen gesellen sich Sicherheitsmerkmale wie der serienmäßige Vorfilter und das integrierte Rückschlagventil für einen zuverlässigen Betrieb. Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.
Merkmale und Vorteile
Komfort in Haus und Garten
- Zuverlässige Versorgung im Haus sowie druckkonstante Gartenbewässerung.
Sicher und langlebig
- Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet.
Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
- Sehr energieeffizient und hörbar leiser.
Start/Stopp-Automatik
- Je nach Bedarf starten und stoppen die Pumpen automatisch.
Optimales Ansaugen
- Ohne Weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8 Meter Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Fehleranzeige
- Im Störungsfall wird ein saug- oder druckseitiger Fehler angezeigt.
Zwei Wasserausgänge
- Mehrfachnutzung: z.B. Rasenbewässerung per Sprinkler und gleichzeitiges manuelles Bewässern mit einer Gartenspritze.
Flexibler T-Anschlussstutzen
- Flexibel montierbar für eine optimale Ausrichtung der angeschlossenen Schläuche.
Komfortabler Fußschalter
- Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Ergonomischer Griff
- Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1200
|Fördermenge max. (l/h)
|< 6000
|Förderhöhe (m)
|60
|Druck (bar)
|max. 6
|Ansaughöhe (m)
|8
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|1,85
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|13,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|15,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Lieferumfang
- Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1
Ausstattung
- Optimierter Anschlussstutzen
- Komfortabler Fußschalter
- Automatik-Start / Stopp-Funktion
- Inkl. Vorfilter und Rückschlagventil
- Trockenlaufschutz
- Großer Einfüllstutzen
- Ergonomischer Tragegriff
- Kabelaufbewahrung
- Fehleranzeige
- Zwei Wasserausgänge
- Drehbare, geräuschhemmende Gummi-Füße
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
- Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen
