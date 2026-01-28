Ein schnelles Auspumpen von Regenfässern und Gartenteichen ist für die Tauchpumpe SP 11.000 Dirt mit einer Pumpleistung von bis zu 11.000 Litern pro Stunde kein Problem. Dabei pumpt sie zuverlässig sauberes sowie verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln ab. Ein optional erhältlicher Vorfilter schützt das Pumpenlaufrad bei noch größeren Verschmutzungen. Darüber hinaus ist die Schmutzwasser-Tauchpumpe mit einem Schwimmerschalter ausgestattet, der das Gerät abhängig vom Wasserstand ein- und ausschaltet und dadurch auch vor dem Trockenlaufen schützt. Der Schwimmerschalter lässt sich fixieren, sodass die Pumpe auch bei niedrigem Wasserstand manuell bis zu einer Restwasserhöhe von 25 Millimetern betrieben werden kann. Weitere Extras: die robuste Gleitringdichtung für eine extralange Lebensdauer, eine mögliche Garantieverlängerung auf 5 Jahre und der Quick Connect-Anschlussstutzen zum schnellen Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.