SP 11.000 Dirt
Klares und schmutziges Wasser mit einer Pumpleistung von bis zu 11.000 l/h zuverlässig ab- und umpumpen: mit der kompakten und robusten Schmutzwasserpumpe SP 11.000 Dirt inkl. Schwimmerschalter.
Ein schnelles Auspumpen von Regenfässern und Gartenteichen ist für die Tauchpumpe SP 11.000 Dirt mit einer Pumpleistung von bis zu 11.000 Litern pro Stunde kein Problem. Dabei pumpt sie zuverlässig sauberes sowie verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln ab. Ein optional erhältlicher Vorfilter schützt das Pumpenlaufrad bei noch größeren Verschmutzungen. Darüber hinaus ist die Schmutzwasser-Tauchpumpe mit einem Schwimmerschalter ausgestattet, der das Gerät abhängig vom Wasserstand ein- und ausschaltet und dadurch auch vor dem Trockenlaufen schützt. Der Schwimmerschalter lässt sich fixieren, sodass die Pumpe auch bei niedrigem Wasserstand manuell bis zu einer Restwasserhöhe von 25 Millimetern betrieben werden kann. Weitere Extras: die robuste Gleitringdichtung für eine extralange Lebensdauer, eine mögliche Garantieverlängerung auf 5 Jahre und der Quick Connect-Anschlussstutzen zum schnellen Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.
Merkmale und Vorteile
Keramische GleitringdichtungFür eine extra lange Lebensdauer.
SchwimmerschalterSchaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.
Quick ConnectAnschlussstutzen zum schnellen und unkompliziertem Anschließen von 1"-, 1 1/4'' und 1 1/2"-Schläuchen bzw. einem G1 Anschluss.
Ausgelegt auf Schmutzwasser
- Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 20 mm großen Schmutzpartikeln.
Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter
- Für die Umstellung in den Dauerbetrieb.
Komfortabler Tragegriff
- Lässt sich bequem fassen und kann zusätzlich als Seilhalterung genutzt werden.
Robuster und einfach anzubringender Vorfilter als Zubehör
- Schützt die Pumpe vor zu starker Verschmutzung und verhindert damit eine Verstopfung des Pumpenlaufrads.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|400
|Fördermenge max. (l/h)
|< 11000
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Förderhöhe (m)
|7
|Druck (bar)
|max. 0,7
|Korngröße (mm)
|max. 20
|Eintauchtiefe (m)
|max. 7
|Min. Restwasser, manuell (mm)
|25
|Restwasserhöhe (mm)
|25
|Anschlussgewinde
|G1 1/2
|Anschlussgewinde Druckseite
|G1 1/2 Innengewinde
|Anschlusskabel (m)
|10
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Lieferumfang
- Schlauchanschlussstück: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ausstattung
- Komfortabler Tragegriff
- Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
- Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
- Schwimmerschalter
- Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel
- Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent
- Keramische Gleitringdichtung
Videos
Anwendungsgebiete
- Einsatz bei Überschwemmungen
- Abpumpen von Wasser aus Gartenteichen