Dank 2-in-1-Funktion lässt sich die robuste Tauchpumpe SP 16.000 Dual sowohl bei Klar- als auch bei Schmutzwasser einsetzen und pumpt zuverlässig verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln ab. Und für wischtrockene Ergebnisse bis auf 1 Millimeter kann der variable Filterkorb ganz schnell von der Schmutzwasser-Einstellung auf Flachabsaugung umgestellt werden. Mit einer maximalen Förderleistung von 16.000 l/h eignet sich die SP 16.000 Dual ideal zum Auspumpen von Wasser aus überfluteten Kellern, Gartenteichen oder Pools. Die aus dem Profibereich bekannte Gleitringdichtung sorgt für eine besonders lange Lebensdauer der Pumpe. Per Schwimmerschalter lässt sie sich automatisch an- und ausschalten. Der Schwimmer ist zudem an einer Schiene angebracht und für niedriges Abpumpen vertikal verstellbar. Und dank Quick Connect-Anschlussstutzen geht das Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen besonders schnell und unkompliziert von der Hand.