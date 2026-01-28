SP 16.000 Dual
Schafft bis zu 16.000 l/h klares und schmutziges Wasser: die robuste Tauchpumpe SP 16.000 Dual mit 2-in-1-Funktion für Schmutzwasser, 1-mm-Flachabsaugung und höhenverstellbarem Schwimmerschalter.
Dank 2-in-1-Funktion lässt sich die robuste Tauchpumpe SP 16.000 Dual sowohl bei Klar- als auch bei Schmutzwasser einsetzen und pumpt zuverlässig verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln ab. Und für wischtrockene Ergebnisse bis auf 1 Millimeter kann der variable Filterkorb ganz schnell von der Schmutzwasser-Einstellung auf Flachabsaugung umgestellt werden. Mit einer maximalen Förderleistung von 16.000 l/h eignet sich die SP 16.000 Dual ideal zum Auspumpen von Wasser aus überfluteten Kellern, Gartenteichen oder Pools. Die aus dem Profibereich bekannte Gleitringdichtung sorgt für eine besonders lange Lebensdauer der Pumpe. Per Schwimmerschalter lässt sie sich automatisch an- und ausschalten. Der Schwimmer ist zudem an einer Schiene angebracht und für niedriges Abpumpen vertikal verstellbar. Und dank Quick Connect-Anschlussstutzen geht das Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen besonders schnell und unkompliziert von der Hand.
Merkmale und Vorteile
Keramische GleitringdichtungFür eine extra lange Lebensdauer.
2-in-1-FunktionFür Schmutzwasser und Flachabsaugung bis auf 1 mm. Durch einfaches Umstellen des Filterkorbs wird der gewünschte Modus ausgewählt.
Höhenverstellbarer SchwimmerschalterErhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf.
Quick Connect
- Anschlussstutzen zum schnellen und unkompliziertem Anschließen von 1"-, 1 1/4'' und 1 1/2"-Schläuchen bzw. einem G1 Anschluss.
Ausgelegt auf Schmutzwasser
- Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 20 mm großen Schmutzpartikeln.
Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter
- Für die Umstellung in den Dauerbetrieb.
Komfortabler Tragegriff
- Lässt sich bequem fassen und kann zusätzlich als Seilhalterung genutzt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|550
|Fördermenge max. (l/h)
|< 16000
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Förderhöhe (m)
|9
|Druck (bar)
|max. 0,9
|Korngröße (mm)
|max. 20
|Eintauchtiefe (m)
|max. 7
|Min. Restwasser, manuell (mm)
|1
|Restwasserhöhe (mm)
|1
|Anschlussgewinde
|G1 1/2
|Anschlussgewinde Druckseite
|G1 1/2 Innengewinde
|Anschlusskabel (m)
|10
|Spannung (V)
|230 / 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|237 x 241 x 279
Lieferumfang
- Schlauchanschlussstück: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ausstattung
- Komfortabler Tragegriff
- Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
- Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
- 2-in-1-Funktion
- Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Keramische Gleitringdichtung
- Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel
- Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent
Anwendungsgebiete
- Abpumpen von Wasser aus Gartenteichen
- Einsatz bei Überschwemmungen
- Wasserschäden im Haus und im Keller (Waschmaschinen-Leckage/Grundwassereintritt)
- Abpumpen von Wasser aus Pools