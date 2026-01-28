Wenn es bei Überflutungen in Haus und Keller schnell gehen muss, ist die Kärcher SP 16.000 Flood Box die ideale Lösung zum Auspumpen von großen Wassermengen. Die Box enthält alles Notwendige für einen schnellen Einsatz. Mit der leistungsstarken Schmutzwasserpumpe SP 16.000 Dirt können bis zu 16.000 Liter pro Stunde abgepumpt werden. Dabei können die im Wasser enthaltenen Schmutzpartikel bis zu 20 Millimeter groß sein. Bei stärkerer Verschmutzung, wie es bei Überflutungen der Fall ist, kann die Box mit ihren groben Maschen selbst als zusätzlicher Vorfilter genutzt werden – und so das Pumpenlaufrad vor einer Verstopfung schützen. Der Quick Connect-Anschlussstutzen ermöglicht ein besonders schnelles und unkompliziertes Anschließen des im Set enthaltenen 1 1/4"-Gewebeschlauchs. Da die Schlauchklemme mit einer Flügelschraube versehen ist, erfolgt der Anschluss sogar werkzeuglos. Der 10 Meter lange Schlauch eignet sich ideal zum Abtransport von großen Wassermengen. Er ist flach aufrollbar und lässt sich dadurch besonders platzsparend in der Box lagern.