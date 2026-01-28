Die leistungsstärkste Klarwasser-Tauchpumpe von Kärcher pumpt bis zu 17.000 Liter klares bis leicht verschmutztes Wasser pro Stunde ab und eignet sich damit perfekt für Pools, Drainage-Schächte und Wasserschäden im Haus. Bei stärkerer Verschmutzung und zum Schutz des Pumpenlaufrads wird die Nutzung des beigelegten Edelstahlvorfilters empfohlen. Das robuste Edelstahlgehäuse sowie die Gleitringdichtung machen die Pumpe besonders langlebig. Optional kann auch die Garantie auf 5 Jahre verlängert werden. Die flachabsaugende Tauchpumpe ist mit einem stufenlos verstellbaren Level Sensor ausgestattet, der die Pumpe bei Wasserkontakt sofort startet. Zudem verfügt die SP 17.000 Flat Level Sensor über einklappbare Standfüße, wodurch die Tauchpumpe schon bei einem Wasserstand von 7 Millimetern startet. Mit dem Schalter kann die Pumpe im Manuell-Modus auf Dauerbetrieb gestellt werden. Sowohl im Dauerbetrieb als auch im Automatikmodus pumpt sie bis auf 1 Millimeter Restwasserhöhe wischtrocken ab, je nachdem wie der Level Sensor eingestellt ist. Darüber hinaus ermöglicht der Quick Connect-Anschlussstutzen ein besonders unkompliziertes Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.