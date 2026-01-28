Ein individuell verstellbarer Level Sensor startet die Schmutzwasserpumpe SP 22.000 Dirt Level Sensor bei Wasserkontakt sofort. Fällt der Wasserstand wieder unter den Level Sensor, stoppt die Pumpe automatisch nach 15 Sekunden. Die extrem leistungsfähige Tauchpumpe eignet sich ideal zur Entwässerung von beispielsweise großen Gartenteichen, überfluteten Kellern oder überschwemmten Baugruben, da sie stark verschmutztes Wasser (bis zu 30 mm große Schmutzpartikel) mit bis zu 22.000 l/h zuverlässig abpumpen kann. Bei noch stärker verschmutztem Wasser dient der integrierte und herunterziehbare Edelstahlvorfilter zum Schutz vor Verstopfungen. Per Automatik-Manuell-Schalter lässt sich die Tauchpumpe auch auf Dauerbetrieb umstellen. Zuverlässig pumpt sie bis zu einer Restwasserhöhe von 35 Millimetern ab – sowohl im Dauerbetrieb als auch im Automatikmodus, bei entsprechender Einstellung des Level Sensors. Mit dem Quick Connect-Anschlussstutzen können 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuche schnell und unkompliziert angeschlossen werden. Dank Edelstahlgehäuse und robuster Gleitringdichtung ist die Pumpe von besonders hoher Lebensdauer. Optional ist eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre möglich.