SP 22.000 Dirt Level Sensor
Mit Level Sensor und integriertem Vorfilter: die Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 22.000 Dirt Level Sensor schafft bei anspruchsvollen Entwässerungsaufgaben von verschmutztem Wasser bis zu 22.000 l/h.
Ein individuell verstellbarer Level Sensor startet die Schmutzwasserpumpe SP 22.000 Dirt Level Sensor bei Wasserkontakt sofort. Fällt der Wasserstand wieder unter den Level Sensor, stoppt die Pumpe automatisch nach 15 Sekunden. Die extrem leistungsfähige Tauchpumpe eignet sich ideal zur Entwässerung von beispielsweise großen Gartenteichen, überfluteten Kellern oder überschwemmten Baugruben, da sie stark verschmutztes Wasser (bis zu 30 mm große Schmutzpartikel) mit bis zu 22.000 l/h zuverlässig abpumpen kann. Bei noch stärker verschmutztem Wasser dient der integrierte und herunterziehbare Edelstahlvorfilter zum Schutz vor Verstopfungen. Per Automatik-Manuell-Schalter lässt sich die Tauchpumpe auch auf Dauerbetrieb umstellen. Zuverlässig pumpt sie bis zu einer Restwasserhöhe von 35 Millimetern ab – sowohl im Dauerbetrieb als auch im Automatikmodus, bei entsprechender Einstellung des Level Sensors. Mit dem Quick Connect-Anschlussstutzen können 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuche schnell und unkompliziert angeschlossen werden. Dank Edelstahlgehäuse und robuster Gleitringdichtung ist die Pumpe von besonders hoher Lebensdauer. Optional ist eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre möglich.
Merkmale und Vorteile
Keramische GleitringdichtungFür eine extra lange Lebensdauer.
Level SensorZur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.
Quick ConnectAnschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.
Ausgelegt auf Schmutzwasser
- Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 30 mm großen Schmutzpartikeln.
Auto-Manuell-Schalter
- Für die Umstellung zwischen Automatik und Manuell-Modus.
Komfortabler Tragegriff
- Lässt sich bequem fassen und kann zusätzlich als Seilhalterung genutzt werden.
Robuster und integrierter Edelstahlvorfilter
- Schützt die Pumpe vor zu starker Verschmutzung und verhindert damit eine Verstopfung des Pumpenlaufrads.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|750
|Fördermenge max. (l/h)
|< 22000
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Förderhöhe (m)
|8
|Druck (bar)
|max. 0,8
|Korngröße (mm)
|max. 30
|Eintauchtiefe (m)
|max. 7
|Nachlaufzeit (s)
|15
|Min. Restwasser, manuell (mm)
|35
|Restwasserhöhe (mm)
|35
|Anschlussgewinde
|G1 1/2
|Anschlussgewinde Druckseite
|G1 1/2 Innengewinde
|Anschlusskabel (m)
|10
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|238 x 293 x 354
Lieferumfang
- Schlauchanschlussstück: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Ausstattung
- Komfortabler Tragegriff
- Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
- Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Schalter an der Pumpe
- Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe
- Integrierter Edelstahl-Vorfilter
- Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel
- Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent
- Keramische Gleitringdichtung
- Edelstahlgehäuse
Videos
Anwendungsgebiete
- Abpumpen von Wasser aus Gartenteichen
- Einsatz bei Überschwemmungen
- Entwässern von Baugruben bis max. 100 m³