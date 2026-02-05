SP 22.000 Flood Box
Die Kärcher SP 22.000 Flood Box für Ernstfälle wie Überschwemmungen oder Hochwasser: mit Schmutzwasserpumpe, Gewebeschlauch und grobmaschiger Tragebox, die als Vorfilter genutzt werden kann.
Wenn es bei Überflutungen in Haus und Keller schnell gehen muss, ist die Kärcher SP 22.000 Flood Box die ideale Lösung zum Auspumpen von großen Wassermengen. Die Box enthält alles Notwendige für einen schnellen Einsatz. Mit der leistungsstarken Schmutzwasserpumpe SP 22.000 Dirt können bis zu 22.000 Liter pro Stunde abgepumpt werden. Dabei können die im Wasser enthaltenen Schmutzpartikel bis zu 20 Millimeter groß sein. Bei stärkerer Verschmutzung, wie es bei Überflutungen der Fall ist, kann die Box mit ihren groben Maschen selbst als zusätzlicher Vorfilter genutzt werden – und so das Pumpenlaufrad vor einer Verstopfung schützen. Der Quick Connect-Anschlussstutzen ermöglicht ein besonders schnelles und unkompliziertes Anschließen des im Set enthaltenen 1 1/4"-Gewebeschlauchs. Da die Schlauchklemme mit einer Flügelschraube versehen ist, erfolgt der Anschluss sogar werkzeuglos. Der 10 Meter lange Schlauch eignet sich ideal zum Abtransport von großen Wassermengen. Er ist flach aufrollbar und lässt sich dadurch besonders platzsparend in der Box lagern.
Merkmale und Vorteile
Ready-to-use Tauchpumpen-SetBox enthält alles für den schnellen und anspruchsvollen Einsatz in schmutzigem Wasser.
Keramische GleitringdichtungFür eine extra lange Lebensdauer.
Praktische Kunststoffbox mit MaschenPumpenbox fungiert als Tragebox sowie als zusätzlicher Vorfilter bei besonders hohem Verschmutzungsgrad.
Höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Erhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf.
Quick Connect
- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.
Ausgelegt auf Schmutzwasser
- Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 30 mm großen Schmutzpartikeln.
1 1/4"-Entwässerungsschlauch
- Größerer Durchmesser für einen erhöhten Durchfluss.
Inkl. Edelstahl-Schlauchklemme mit Flügelschraube
- Ermöglicht werkzeugfreien Anschluss.
Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter
- Für die Umstellung in den Dauerbetrieb.
Komfortabler Tragegriff
- Lässt sich bequem fassen und kann zusätzlich als Seilhalterung genutzt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|750
|Fördermenge max. (l/h)
|< 22000
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Förderhöhe (m)
|8
|Druck (bar)
|max. 0,8
|Korngröße (mm)
|max. 30
|Eintauchtiefe (m)
|max. 7
|Min. Restwasser, manuell (mm)
|35
|Restwasserhöhe (mm)
|35
|Anschlussgewinde
|G1 1/2
|Anschlussgewinde Druckseite
|G1 1/2 Innengewinde
|Anschlusskabel (m)
|10
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 291 x 354
Lieferumfang
- Schlauchanschlussstück: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
- Inkl. 10 m Gewebeschlauchset (1 ¼")
- Inkl. Edelstahl-Schlauchklemme
Ausstattung
- Komfortabler Tragegriff
- Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
- Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
- Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel
- Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent
- Keramische Gleitringdichtung
Anwendungsgebiete
- Einsatz bei Überschwemmungen
- Abpumpen von Wasser aus Gartenteichen
Zubehör
