Die flachabsaugende Tauchpumpe SP 9.000 Flat hilft zuverlässig beim Abpumpen von klarem oder leicht verschmutztem Wasser mit bis zu 5 Millimeter großen Schmutzpartikeln. Mit bis zu 9.000 l/h eignet sie sich ideal zum Entwässern kleinerer Pools oder von durch Grundwassereintritt oder Waschmaschinen-Leckagen überschwemmten Kellern. Eine robuste Gleitringdichtung macht die Pumpe extra langlebig. Optional ist eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre möglich. Ein Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserstand ein und aus und verhindert so auch ein Trockenlaufen. Und dank der Fixierungsmöglichkeit für den Schwimmer kann sie auch bei niedrigem Wasserstand im Dauerbetrieb verwendet werden. Die SP 9.000 Flat verfügt außerdem über klappbare Standfüße, durch deren Ausklappen eine höhere Förderleistung erreicht wird. Beim Einklappen der Füße startet die Klarwasser-Tauchpumpe schon bei einem Wasserstand von 7 Millimetern und pumpt im Dauerbetrieb sogar bis auf 1 Millimeter wischtrocken ab. Und per Quick Connect-Anschlussstutzen lassen sich 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuche schnell und einfach anschließen.