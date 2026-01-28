SP 9.000 Flat
Schafft bis zu 9.000 l/h und pumpt bis auf 1 mm wischtrocken ab: Die flachsaugende Tauchpumpe SP 9.000 Flat ist die kompakte Einstiegspumpe für klares bis leicht verschmutztes Wasser.
Die flachabsaugende Tauchpumpe SP 9.000 Flat hilft zuverlässig beim Abpumpen von klarem oder leicht verschmutztem Wasser mit bis zu 5 Millimeter großen Schmutzpartikeln. Mit bis zu 9.000 l/h eignet sie sich ideal zum Entwässern kleinerer Pools oder von durch Grundwassereintritt oder Waschmaschinen-Leckagen überschwemmten Kellern. Eine robuste Gleitringdichtung macht die Pumpe extra langlebig. Optional ist eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre möglich. Ein Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserstand ein und aus und verhindert so auch ein Trockenlaufen. Und dank der Fixierungsmöglichkeit für den Schwimmer kann sie auch bei niedrigem Wasserstand im Dauerbetrieb verwendet werden. Die SP 9.000 Flat verfügt außerdem über klappbare Standfüße, durch deren Ausklappen eine höhere Förderleistung erreicht wird. Beim Einklappen der Füße startet die Klarwasser-Tauchpumpe schon bei einem Wasserstand von 7 Millimetern und pumpt im Dauerbetrieb sogar bis auf 1 Millimeter wischtrocken ab. Und per Quick Connect-Anschlussstutzen lassen sich 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuche schnell und einfach anschließen.
Merkmale und Vorteile
Keramische GleitringdichtungFür eine extra lange Lebensdauer.
SchwimmerschalterSchaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.
Quick ConnectAnschlussstutzen zum schnellen und unkompliziertem Anschließen von 1"-, 1 1/4'' und 1 1/2"-Schläuchen bzw. einem G1 Anschluss.
Einklappbare Standfüße
- Umstellung von Normalbetrieb mit höherer Förderleistung auf 1-mm-Flachabsaugung mit wischtrockenem Ergebnis.
Automatische Entlüftung
- Bereits ab einem Wasserstand von 7 mm nimmt die Pumpe im manuellen Modus ihren Betrieb auf.
Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter
- Für die Umstellung in den Dauerbetrieb.
Komfortabler Tragegriff
- Lässt sich bequem fassen und kann zusätzlich als Seilhalterung genutzt werden.
Robuster und einfach anzubringender Vorfilter als Zubehör
- Schützt die Pumpe vor zu starker Verschmutzung und verhindert damit eine Verstopfung des Pumpenlaufrads.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|280
|Fördermenge max. (l/h)
|< 9000
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Förderhöhe (m)
|6
|Druck (bar)
|max. 0,6
|Flachabsaugen (bis) (mm)
|1
|Korngröße (mm)
|max. 5
|Eintauchtiefe (m)
|max. 7
|Min. Restwasser, manuell (mm)
|1
|Restwasserhöhe (mm)
|1
|Anschlussgewinde
|G1 1/2
|Anschlussgewinde Druckseite
|G1 1/2 Innengewinde
|Anschlusskabel (m)
|10
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|227 x 240 x 262
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,5
Lieferumfang
- Schlauchanschlussstück: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ausstattung
- Komfortabler Tragegriff
- Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
- Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
- Umstellung Flachabsaugung
- Schwimmerschalter
- Keramische Gleitringdichtung
- Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent
Videos
Anwendungsgebiete
- Wasserschäden im Haus und im Keller (Waschmaschinen-Leckage/Grundwassereintritt)
- Abpumpen von Wasser aus Pools