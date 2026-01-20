Mit einer maximalen Pumpleistung von 9.500 l/h ist die SP 9.500 Dirt das perfekte Einstiegsmodell zum schnellen Ab- oder Umpumpen von Regenfässern und Gartenteichen. Sie pumpt zuverlässig sauberes sowie verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich zusätzlich ein optional erhältlicher Vorfilter anbringen, der das Pumpenlaufrad vor einer Verstopfung beispielsweise durch Äste schützt. Die aus dem Profibereich bekannte und in allen Tauchpumpen verbaute Gleitringdichtung garantiert auch hier eine extralange Lebensdauer der Pumpe. Optional kann die Garantie sogar auf 5 Jahre verlängert werden. Die Schmutzwasser-Tauchpumpe ist zudem mit einem Schwimmerschalter ausgestattet, der das Gerät je nach Wasserstand ein- und ausschaltet und dadurch auch ein Trockenlaufen verhindert. Und dank der Fixierungsmöglichkeit für den Schwimmerschalter kann die Pumpe auch bei niedrigem Wasserstand bis zu einer Restwasserhöhe von 25 Millimetern betrieben werden. Ebenfalls praktisch: Der Quick Connect-Anschlussstutzen ermöglicht ein besonders schnelles und unkompliziertes Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.