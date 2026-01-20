Sprühflasche, 1l
Mit der Kärcher Pump-Sprühflasche können Reinigungs- und Pflegemittel mühelos aufgebracht werden. Mit stufenloser Einstellung des Sprühstrahls und -winkels.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|1
|Verpackungseinheit (Stück)
|3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,6
