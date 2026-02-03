Ein starker (Alltags-)Begleiter: Der akkubetriebene Handstaubsauger CVH 3 Plus entfernt kraftvoll alle Arten von Schmutz, wie beispielsweise Haare, Krümel und Staub, rückstandslos und von jeder Stelle. Das 2-stufige und auswaschbare Filtersystem aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie einem nachgelagerten HEPA-Filter (EN 1822:1998) sorgt zudem noch für besonders saubere Abluft. Weitere Vorteile: hohe Saugkraft und längere Lebensdauer durch den leisen BLDC-Motor, kompakte und leichte Bauweise des Geräts, 2 verschiedene Saugstufen mit bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit sowie einer komfortablen Ladestation inklusive Zubehöraufbewahrung.