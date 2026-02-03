CVH 3 Plus

Saugstark und überall und jederzeit einsatzbereit: Mit dem kompakten Handstaubsauger CVH 3 Plus sind Verschmutzungen im Wohn- und Schlafzimmer, der Küche oder dem Auto kein Problem mehr.

Ein starker (Alltags-)Begleiter: Der akkubetriebene Handstaubsauger CVH 3 Plus entfernt kraftvoll alle Arten von Schmutz, wie beispielsweise Haare, Krümel und Staub, rückstandslos und von jeder Stelle. Das 2-stufige und auswaschbare Filtersystem aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie einem nachgelagerten HEPA-Filter (EN 1822:1998) sorgt zudem noch für besonders saubere Abluft. Weitere Vorteile: hohe Saugkraft und längere Lebensdauer durch den leisen BLDC-Motor, kompakte und leichte Bauweise des Geräts, 2 verschiedene Saugstufen mit bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit sowie einer komfortablen Ladestation inklusive Zubehöraufbewahrung.

Merkmale und Vorteile
Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus: Hohe Reinigungsleistung dank BLDC-Motor
Hohe Saugkraft für alle Arten von kleineren Reinigungsarbeiten dank BLDC-Motor.
Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus: Wahl zwischen 2 Modi
Minimalmodus für lange Laufzeit (max. 20 min), Maximalmodus für hohe Saugkraft.
Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus: Ladestation mit Zubehöraufbewahrung
Komfortables Laden und Aufbewahren einfach auf der Ladestation.
Leicht und kompakt
  • Mühelose Erledigung täglicher kleiner Reinigungsaufgaben.
Sofort einsatzbereit
  • Jederzeit und überall anwendbar dank des kompakten Designs und einfacher Zubehörverwendung.
Zweistufiges Filtersystem
  • Ideale Kombination aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem HEPA-Filter (EN 1822:1998).
Auswaschbarer Filter und Staubbehältnis
  • Unter fließendem Wasser leicht zu reinigen und wiederverwendbar.
Praktische Zubehöre
  • Geeignet für sensible Oberflächen und schwer zu erreichende Stellen.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Behälter (l) 0,15
Schallleistungspegel (dB(A)) < 78
Aufnahmeleistung (W) 70
Laufzeit Min-Modus (min) 20
Laufzeit Max-Modus (min) 10
Akkutyp Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V) 7,2
Spannung (V) 7,2
Akkukapazität (Ah) 2
Akkuladezeit mit Standardladegerät (h) 4
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farbe Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg) 0,6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 330 x 76 x 76

Lieferumfang

  • Ladegerät: 5 V / 2 A Ladestation + Adapter (jeweils 1 Stück)
  • 2-in-1 Fugendüse
  • HEPA-Filtertyp: HEPA-Filter (EN 1822:1998)
  • Parkstation mit Ladefunktion

Ausstattung

  • Leistungsregulierung: Mit 2 Leistungsstufen
Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus
Videos
Anwendungsgebiete
  • Möbel
  • Fahrzeuginnenraum
Zubehör
CVH 3 Plus Ersatzteile

