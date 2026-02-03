DS 6

Staubsauger mit innovativer Wasserfiltertechnologie, die für frische und zu 99,95% gereinigte Abluft sorgt. Eine Wohltat - nicht nur für Allergiker.

Der DS 6 ist ein Staubsauger mit Wasserfilter und steht nicht nur für gründlich gesaugte Böden, sondern sorgt nebenbei auch noch für eine frischere und zu 99,95% von Staub gereinigte Abluft. Dies führt zu einem spürbar angenehmeren Raumklima. Anders als bei einem herkömmlichen Staubsauger mit Filterbeutel setzt der DS 6 Staubsauger mit Wasserfilter auf die natürliche Kraft des Wassers, welches im Filter mit hoher Geschwindigkeit verwirbelt wird. Der eingesaugte Schmutz muss durch diesen Wasserwirbel hindurch und wird dadurch hocheffizient aus der Luft herausgefiltert und im Wasser gebunden. Das Ergebnis ist frische, außergewöhnlich saubere Abluft.

Merkmale und Vorteile
Staubsauger mit Wasserfilter DS 6: Mehrstufiges Filtersystem bestehend aus innovativem Wasserfilter, auswaschbarem Zwischenfilter und HEPA 13-Filter (EN1822:1998)
Filtert 99,95 % des Staubes aus der Luft. Sorgt so für frische und saubere Luft und ein angenehmes Raumklima. Besonders für Allergiker geeignet.
Staubsauger mit Wasserfilter DS 6: Entnehmbarer Wasserfilter
Einfach zu befüllen und zu reinigen.
Staubsauger mit Wasserfilter DS 6: Praktische Parkposition
Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse. Platzsparende Geräteverstauung.
Energieeffizienter Motor
  • Saugt genauso stark wie ein 1400-Watt-Gerät.
  • Geringerer Energieverbrauch.
Automatische Kabelaufwicklung
  • Schnelles und komfortables Verstauen des Anschlusskabels per Knopfdruck.
Zubehöraufbewahrung am Gerät
  • Im Zubehörfach können alle Zubehöre ordentlich und stets griffbereit verstaut werden.
Spezifikationen

Technische Daten

Aufnahmeleistung (W) 650
Wasserfilter (l) 2
Aktionsradius (m) 10,2
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Farbe Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg) 7,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 10,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 532 x 289 x 344

Lieferumfang

  • Länge Saugschlauch: 2.1 m
  • Teleskopsaugrohr, Material: Verchromt
  • Umschaltbare Trockensaugdüse
  • Fugendüse
  • Polsterdüse
  • HEPA-Filtertyp: HEPA 13-Filter
  • Entschäumer „FoamStop“
  • Motorschutzfilter

Ausstattung

  • Praktische Parkposition
  • Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
  • Hartböden
  • Teppiche
  • Textile Oberflächen
  • Zwischenräume
  • Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
Zubehör
Reinigungsmittel
DS 6 Ersatzteile

