Der DS 6 ist ein Staubsauger mit Wasserfilter und steht nicht nur für gründlich gesaugte Böden, sondern sorgt nebenbei auch noch für eine frischere und zu 99,95% von Staub gereinigte Abluft. Dies führt zu einem spürbar angenehmeren Raumklima. Anders als bei einem herkömmlichen Staubsauger mit Filterbeutel setzt der DS 6 Staubsauger mit Wasserfilter auf die natürliche Kraft des Wassers, welches im Filter mit hoher Geschwindigkeit verwirbelt wird. Der eingesaugte Schmutz muss durch diesen Wasserwirbel hindurch und wird dadurch hocheffizient aus der Luft herausgefiltert und im Wasser gebunden. Das Ergebnis ist frische, außergewöhnlich saubere Abluft.