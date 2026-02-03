Der VC 2 von Kärcher überzeugt mit einem hygienischen und komfortablen Filtersystem: Volle Beutel können ganz bequem ohne Schmutzkontakt entsorgt werden. Der kompakte Staubsauger lässt sich besonders gut in Wohnungen oder kleineren Häusern einsetzen. Ideal für die gründliche Reinigung von Hartböden und Teppichen oder dank Fugendüse und Möbelpinsel auch für die Reinigung von schmalen Zwischenräumen und sensiblen Oberflächen geeignet. Ein weiterer Pluspunkt des VC 2 ist sein HEPA-Hygienefilter, der zuverlässig feinsten Schmutz wie Pollen oder andere allergieauslösende Partikel filtert. Für zusätzlichen Komfort beim Arbeiten sorgen ein integriertes Zubehörfach, eine Leistungsregulierung am Gerät und eine praktische Parkposition.