Der Akku-Staubsauger VCS 3 Nano überzeugt als kompakter und leistungsstarker Helfer für die tägliche Reinigung. Die Saugkraft wird dank intelligenter Schmutzerkennung automatisch an den Verschmutzungsgrad angepasst, was eine effiziente Reinigung bei optimierter Akkulaufzeit gewährleistet. Dabei informiert das Clean Control Display über den aktuellen Reinigungsmodus und den Verschmutzungsgrad. Ausgestattet mit moderner BLDC-Motortechnologie und einer optimierten Abdichtung der Bodendüse garantiert er eine hervorragende Staubaufnahme auf allen Oberflächen. Die LED-Beleuchtung an der Bodendüse macht dabei selbst feinsten Schmutz sichtbar. Das 180°-Drehgelenk bietet hohe Wendigkeit und gleitet sanft um Möbel und in Ecken. Für saubere Ausblasluft sorgt das mehrstufige HEPA-Filtersystem, das zuverlässig 99,9 Prozent (getestet nach EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) der eingesaugten Partikel einschließt, was den VCS 3 Nano besonders für Allergiker geeignet macht. Mit weniger als 79 dB ist flüsterleises Staubsaugen möglich, ideal für Haushalte mit Kindern oder Haustieren. Die bequeme und flexible Aufladung erfolgt via USB-C, und in der Wandhalterung kann das Gerät platzsparend aufbewahrt werden.