VCS 3 Nano Complete
Der VCS 3 Nano Akku-Staubsauger – der kompakte und leistungsstarke Helfer für ein sauberes Zuhause mit innovativer Schmutzerkennung, intelligenter Saugkraftregulierung und LED-Beleuchtung.
Der Akku-Staubsauger VCS 3 Nano überzeugt als kompakter und leistungsstarker Helfer für die tägliche Reinigung. Die Saugkraft wird dank intelligenter Schmutzerkennung automatisch an den Verschmutzungsgrad angepasst, was eine effiziente Reinigung bei optimierter Akkulaufzeit gewährleistet. Dabei informiert das Clean Control Display über den aktuellen Reinigungsmodus und den Verschmutzungsgrad. Ausgestattet mit moderner BLDC-Motortechnologie und einer optimierten Abdichtung der Bodendüse garantiert er eine hervorragende Staubaufnahme auf allen Oberflächen. Die LED-Beleuchtung an der Bodendüse macht dabei selbst feinsten Schmutz sichtbar. Das 180°-Drehgelenk bietet hohe Wendigkeit und gleitet sanft um Möbel und in Ecken. Für saubere Ausblasluft sorgt das mehrstufige HEPA-Filtersystem, das zuverlässig 99,9 Prozent (getestet nach EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) der eingesaugten Partikel einschließt, was den VCS 3 Nano besonders für Allergiker geeignet macht. Mit weniger als 79 dB ist flüsterleises Staubsaugen möglich, ideal für Haushalte mit Kindern oder Haustieren. Die bequeme und flexible Aufladung erfolgt via USB-C, und in der Wandhalterung kann das Gerät platzsparend aufbewahrt werden.
Merkmale und Vorteile
Auto-Sense-TechnologieDie intelligente Schmutzerkennung optimiert die Reinigungsleistung im Auto-Modus. Die Schmutzmenge wird automatisch erfasst und die Saugleistung in 3 Stufen entsprechend angepasst.
Clean Control DisplayDas Display gibt jederzeit Rückmeldung über den Reinigungsvorgang und den Gerätestatus – wie z. B. den Reinigungsmodus, den Verschmutzungsgrad des Bodens im Auto-Modus und den Akkustand. Im Auto-Modus signalisiert das Display über einen Farbcode den Verschmutzungsgrad: Türkis für keinen bis wenig, Blau für mittleren und Lila für starken Schmutz.
180°-Drehgelenk und LED-BeleuchtungDer VCS 3 Nano bewegt sich mühelos um jedes Hindernis und leuchtet selbst dunkelste Ecken aus – für eine gründliche Reinigung ohne Kompromisse.
Ultraleicht und kompakt
- Mit einem Gesamtgewicht von nur ca. 2,3 kg perfekt für die mühelose Reinigung, wie z. B. von Treppen oder über Kopf.
- Besonders leicht im Handstaubsaugermodus mit nur ca. 1,4 kg Gewicht ohne Zubehör.
Über 99,9 % Filtration durch HEPA-Power
- Frei aufatmen: saubere und gesunde Raumluft dank HEPA-Filter.
- Schließt 99,9 % der Partikel ein (getestet nach EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideal für Allergiker.
- Hygienisch und sauberes Zuhause – frei von Staub und Allergenen.
Effiziente Turbobürste
- Gründliche Reinigung auf allen Bodenarten dank modernster Bodendüsentechnologie mit elektrischem Antrieb.
- Das perfekte Dichtigkeitskonzept sorgt für maximale Saugkraft und effiziente Schmutzentfernung – selbst bei hartnäckigem Schmutz.
- Entfernt mühelos Tierhaare, Staub und groben Schmutz von Teppichen, Hartböden und Polstern.
High-Speed-BLDC-Motor – leistungsstark und langlebig
- Beeindruckende Reinigungsleistung durch hohe Drehzahlen und optimale Saugleistung.
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit dank des bürstenlosen Antriebs – für eine lange Lebensdauer Ihres Staubsaugers.
Angenehm leise (max. 79 dB)
- Ideal für Haushalte mit Kindern und Haustieren – keine unnötige Lärmbelästigung.
Drei Reinigungsmodi – flexibel und effizient
- Der eco!Mode für mindestens 50 % Energieersparnis im Vergleich zum Auto-Modus und bis zu 50 min Laufzeit.
- Der Auto-Modus für die automatische Anpassung der Saugleistung.
- Der Boost-Modus für maximale Power bei hartnäckigem Schmutz – für ein strahlend sauberes Ergebnis.
USB-C-Anschluss und umfangreiches Ausstattung
- Aufgrund des USB-C-Anschlusses mit den meisten Ladegeräten kompatibel.
- Für jede Reinigungsaufgabe das passende Zubehör, ob Fugendüse, Möbelpinsel oder Posterdüse.
- Dank der Wandhalterung platzsparend verstaubar – ideal für kleine Wohnungen und beengte Platzverhältnisse.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 78
|Behältergröße (ml)
|600
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|eco!efficiency-Modus: / ca. 50 Normalmodus: / ca. 20 Boost-Modus: / ca. 10
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|240
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1100 x 250 x 224
Lieferumfang
- HEPA-Filtertyp: HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998)
- Feinfilter: 1 Stück
- Universal Bodendüse
- Fugendüse
- Möbelpinsel
- Zubehörhalterung
- Kleine Wandhalterung
Ausstattung
- Ladegerät: 5 V - 12 V USB-C Ladekabel + Adapter (jeweils 1 Stück)
- Beutelloses Filtersystem
- Polsterdüse
- Staubsensor
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Teppiche
- Textile Oberflächen
- Treppen
