VCS 3 Nano Flex
Der VCS 3 Nano bietet maximale Power im kompakten Format. Innovative Schmutzerkennung mit intelligenter Saugkraftregulierung sowie flexibles Knickrohr und Flexschlauch für hohen Komfort.
Der Akku-Staubsauger VCS 3 Nano ist ein kompakter und leistungsstarker Helfer für die tägliche Reinigung. Dank intelligenter Schmutzerkennung passt er die Saugkraft automatisch an den Verschmutzungsgrad an und sorgt so für effiziente Reinigung bei optimierter Akkulaufzeit. Das Clean-Control-Display informiert über Reinigungsmodus und Verschmutzungsgrad. Die moderne BLDC-Motortechnologie und die optimierte Abdichtung der Bodendüse gewährleisten eine hervorragende Staubaufnahme auf allen Oberflächen. Eine LED-Beleuchtung macht selbst feinsten Schmutz sichtbar. Mit flexiblem Knickrohr und Flexschlauch lassen sich Möbel bequem unterfahren – ganz ohne Bücken. Das 180°-Drehgelenk sorgt für hohe Wendigkeit und gleitet sanft um Möbel und in Ecken. Das mehrstufige HEPA-Filtersystem schließt 99,9 % der Partikel ein (getestet nach EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) und ist ideal für Allergiker. Mit unter 79 dB arbeitet das Gerät flüsterleise, ideal für Haushalte mit Kindern oder Haustieren. Die bequeme und flexible Aufladung erfolgt via USB-C, die Wandhalterung ermöglicht zudem eine platzsparende Aufbewahrung.
Merkmale und Vorteile
Auto-Sense-TechnologieEffizient: Die intelligente Schmutzerkennung optimiert die Reinigungsleistung im Auto-Modus, die Schmutzmenge wird erfasst und die Saugleistung automatisch angepasst. Verschmutzungsgrad wird erfasst und die Saugleistung in 3 Stufen automatisch angepasst.
Clean Control DisplayDas Clean-Control-Display gibt Ihnen jederzeit Feedback über den Reinigungsvorgang, sodass sie sicher gehen können, dass auch alles gründlich gereinigt ist. Im Auto-Modus signalisiert das Display über einen Farbcode den Verschmutzungsgrad: Türkis für keinen bis wenig, Blau für mittleren und Lila für starken Schmutz erkannt.
Umfassendes Zubehör & Max-FlexErweiterte Reichweite: Das Knickrohr ermöglicht ergonomisches Unterfahren. Der Flexschlauch erweitert die Reichweite für die Reinigung im Auto und an hohen Stellen.. Vielseitige Spezialisten: Inklusive Polsterdüse, Fugendüse und Möbelpinsel für die spezialisierte Reinigung von Ritzen, Polstern und empfindlichen Oberflächen. Praktische Aufbewahrung: Die Wandhalterung hält das Gerät sicher verstaut. Der Zubehörhalter am Rohr hält die wichtigsten Düsen stets griffbereit. Die USB-C-Schnittstelle ermöglicht flexibles Laden.
Ultraleicht und kompakt
- Mit einem Gesamtgewicht von nur ca. 2,3 kg perfekt für die mühelose Reinigung, wie z. B. von Treppen oder über Kopf.
- Besonders leicht im Handstaubsaugermodus mit nur ca. 1,4 kg Gewicht ohne Zubehör.
- Schmales und kompaktes Design für einfache Handhabung.
Über 99,9 % Filtration durch HEPA-Power
- Frei aufatmen: saubere und gesunde Raumluft dank HEPA-Filter.
- Schließt 99,9 % der Partikel ein (getestet nach EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideal für Allergiker.
- Hygienisch und sauberes Zuhause – frei von Staub und Allergenen.
Effiziente Turbobürste
- Gründliche Reinigung auf allen Bodenarten dank modernster Bodendüsentechnologie mit elektrischem Antrieb.
- Das perfekte Dichtigkeitskonzept sorgt für maximale Saugkraft und effiziente Schmutzentfernung – selbst bei hartnäckigem Schmutz.
- Entfernt mühelos Tierhaare, Staub und groben Schmutz von Teppichen, Hartböden und Polstern.
High-Speed-BLDC-Motor – leistungsstark und langlebig
- Beeindruckende Reinigungsleistung durch hohe Drehzahlen und optimale Saugleistung.
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit dank des bürstenlosen Antriebs – für eine lange Lebensdauer Ihres Staubsaugers.
Angenehm leise (max. 79 dB)
- Ideal für Haushalte mit Kindern und Haustieren – keine unnötige Lärmbelästigung.
Drei Reinigungsmodi – flexibel und effizient
- Der eco!Mode für mindestens 50 % Energieersparnis im Vergleich zum Auto-Modus und bis zu 50 Min. Laufzeit.
- Der Auto-Modus für die automatische Anpassung der Saugleistung.
- Der Boost-Modus für maximale Power bei hartnäckigem Schmutz – für ein strahlend sauberes Ergebnis.
180°-Drehgelenk und LED-Beleuchtung
- Der VCS 3 Nano bewegt sich mühelos um jedes Hindernis und leuchtet selbst dunkelste Ecken aus – für eine gründliche Reinigung ohne Kompromisse.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|100 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 79
|Behältergröße (ml)
|600
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|Eco!Mode: / ca. 50 Auto-Modus: / ca. 20 Boost-Modus: / ca. 10
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|240
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1100 x 250 x 224
Lieferumfang
- HEPA-Filtertyp: HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998)
- Feinfilter: 1 Stück
- Universal Bodendüse mit LED
- Fugendüse
- Flexibler Verlängerungsschlauch
- Möbelpinsel
- Zubehörhalterung
- Anzahl Saugrohre Flex: 1 Stück
- Wandhalterung mit Zubehöraufbewahrung
Ausstattung
- Ladegerät: 5 V - 12 V USB-C Ladekabel + Adapter (jeweils 1 Stück)
- Beutelloses Filtersystem
- Leistungsregulierung: Mit 3 Leistungsstufen
- Polsterdüse
- Auto-Sense-Technologie
- Intelligente Schmutzerkennung
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Teppiche
- Textile Oberflächen
- Treppen
Zubehör
VCS 3 Nano Flex Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
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- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.