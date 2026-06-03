Der Akku-Staubsauger VCS 3 Nano ist ein kompakter und leistungsstarker Helfer für die tägliche Reinigung. Dank intelligenter Schmutzerkennung passt er die Saugkraft automatisch an den Verschmutzungsgrad an und sorgt so für effiziente Reinigung bei optimierter Akkulaufzeit. Das Clean-Control-Display informiert über Reinigungsmodus und Verschmutzungsgrad. Die moderne BLDC-Motortechnologie und die optimierte Abdichtung der Bodendüse gewährleisten eine hervorragende Staubaufnahme auf allen Oberflächen. Eine LED-Beleuchtung macht selbst feinsten Schmutz sichtbar. Mit flexiblem Knickrohr und Flexschlauch lassen sich Möbel bequem unterfahren – ganz ohne Bücken. Das 180°-Drehgelenk sorgt für hohe Wendigkeit und gleitet sanft um Möbel und in Ecken. Das mehrstufige HEPA-Filtersystem schließt 99,9 % der Partikel ein (getestet nach EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) und ist ideal für Allergiker. Mit unter 79 dB arbeitet das Gerät flüsterleise, ideal für Haushalte mit Kindern oder Haustieren. Die bequeme und flexible Aufladung erfolgt via USB-C, die Wandhalterung ermöglicht zudem eine platzsparende Aufbewahrung.