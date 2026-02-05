Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) filtert mit höchster Effizienz feinste Schmutzpartikel wie Pollen, Allergene und Staub aus der Abluft Ihres Staubsaugers. Dank seiner hohen Filterleistung ist die Abluft nach dem Saugen oft reiner als die Umgebungsluft. Für eine optimale Leistung und Hygiene empfehlen wir, den HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) einmal jährlich auszutauschen.