Starke Saugleistung Mit einer starken Saugkraft von 15.000 Pa lassen sich die meisten Arten von Schmutz – sogar Pfeffer, Erdnüsse oder Getreideflocken – effizient entfernen. Es stehen vier verschiedene Saugmodi für jede Reinigungsaufgabe zur Auswahl. Die kombinierte Reinigung mit Haupt- und Seitenbürste sorgt für eine besonders effektive Bodenreinigung im gesamten Haus.

Haarfreie Haupt- und Seitenbürste Der RVC 3 Comfort verfügt über eine spezielle Struktur an der Bürstenaufnahme die vermeidet, dass sich Haare in den Bürsten verheddern. So wird der Wartungsaufwand für die anwendende Person reduziert. Die speziell geformte Seitenbürste verhindert, dass sich Haare darin verheddern. Eine spezielle Kammzahnstruktur verhindert effektiv, dass sich Haare in der Hauptbürste verheddern.