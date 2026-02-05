RVF 7
Autonom saugen und wischen: Der RVF 7 reinigt problemlos Hartböden und niederflorige Teppiche. Kleine Hindernisse werden dank Kamera und KI mühelos umfahren.
Erleben Sie mühelose Bodenreinigung mit dem intelligenten RVF 7. Der innovative Saug- und Wischroboter reinigt nicht nur Hartböden, sondern auch Teppiche mit niedrigem Flor – und das vollkommen autonom. Dank intelligenter LiDAR-Navigation, Kamera und KI-Technologie erkennt er Hindernisse und navigiert zielsicher durch alle Räume. Mit einer Saugkraft von bis zu 10.000 Pascal entfernt er mühelos Schmutz bei der Trockenreinigung, und die bewährte Walzentechnologie sorgt für eine exzellente Nassreinigung. Steuern Sie den RVF 7 bequem per App und genießen Sie mehr Freizeit, während er für strahlende Sauberkeit sorgt.
Merkmale und Vorteile
Bewährte WalzentechnologieDie rotierende Walze wird kontinuierlich mit Frischwasser befeuchtet und nach jeder Umdrehung gründlich abgestreift. Das garantiert eine hygienische Reinigung und entfernt Schmutz effektiv.
Intelligente SchmutzerkennungDer RVF 7 erkennt den Verschmutzungsgrad, passt dann die Reinigungsparameter automatisch an und gewährleistet so eine effiziente und gründliche Reinigung.
Livekamera mit FernzugriffPer App kann man jederzeit auf die Livekamera seines verbundenen RVF 7 zugreifen und damit das eigene Zuhause von unterwegs beobachten.
Präzise Navigation mit LiDAR und künstlicher Intelligenz
- Ermöglicht das schnelle und genaue Erfassen von Räumen, selbst in Dunkelheit. So behält der Saugwischroboter stets die Orientierung und reinigt zuverlässig.
- Der zusätzliche Single-Laser-Sensor und die intelligente Kamera erkennen kleine oder flache Objekte, die für den LiDAR unsichtbar sind. Hindernisse werden in die gespeicherten Karten übernommen.
- Die LiDAR-Navigation besitzt einen versenkten Sensor, der die Bauhöhe des Roboters reduziert und dadurch eine optimale Reinigung auch unter niedrigen Möbeln ermöglicht.
Anhebbare Wischwalze und Hauptbürste mit Anti-Haarumwicklung
- Erkennt der RVF 7 nassen Schmutz oder Flüssigkeit auf dem Boden, wird die Hauptbürste der Trockenreinigung automatisch angehoben.
- Erkennt der RVF 7 bei der Nassreinigung einen Teppich, wird die Wischwalze automatisch angehoben und der Teppich somit vor Feuchtigkeit geschützt (in der App individuell einstellbar).
- Die Hauptbürste ist mit einem speziellen Anti-Haareinwicklungselement ausgestattet, sodass sich lange Haare deutlich weniger um die Bürste wickeln und somit viel einfacher entfernt werden können.
2-Tank-System mit integriertem Sensor
- Die Mikrofaserwalze wird kontinuierlich mit Wasser aus dem Frischwassertank befeuchtet, während Schmutzwasser in einem separaten Tank gesammelt wird. Für saubere Böden – bei jedem Wischvorgang.
- Die integrierte Benachrichtigungsfunktion meldet optisch, akustisch und mit einem Hinweis in der App, wenn der Frischwassertank leer oder der Schmutzwassertank voll ist.
Ladestation inkl. Bodenschutzplatte
- Der RVF 7 überwacht während des Reinigens stetig seinen Akkustand, bei Bedarf kehrt er automatisch zur Ladestation zurück und setzt die Reinigung nach dem Aufladen selbstständig fort.
- Die mitgelieferte Bodenschutzplatte schützt empfindliche Böden vor Feuchtigkeit, die von der Wischwalze abgegeben werden kann.
Moduswechsel per Knopfdruck
- Einfacher und schneller Wechsel des Reinigungsmodus per Knopfdruck direkt am Gerät, die Bedienung ist intuitiv, komfortabel und ohne App möglich.
Waschmaschinenfeste Walze
- Die Wischwalze ist bis 60 °C waschmaschinenfest. So können auch hartnäckige Verschmutzungen, die sich im Laufe der Zeit in der Mikrofaserwalze festgesetzt haben, effektiv entfernt werden.
- Die Walzenreinigung in der Waschmaschine bietet, neben der einfachen Reinigung unter fließendem Wasser, ein deutlich hygienischeres Ergebnis.
Komfortable App-Steuerung
- Individuelle Einstellung der Reinigungsparameter: Erstellung von Karten für verschiedene Etagen, Einrichten von No-go-Zonen, Benennung der Räume, Festlegung der Reinigungszeiten und vieles mehr.
- Saugkraft, Wasserverbrauch und weitere Reinigungseinstellungen lassen sich für jeden Raum individuell festlegen.
- Der Reinigungsfortschritt kann fortlaufend eingesehen und detaillierte Reinigungsberichte können aufgerufen werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Ladezeit Akku (min)
|230
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkuspannung (V)
|14,4
|Akkukapazität (Ah)
|5,2
|Saugleistung (Pa)
|max. 13000
|Frischwassertank (ml)
|300
|Schmutzwassertank (ml)
|130
|Schmutzbehälter (ml)
|250
|Reinigungsdauer pro Ladung (min)
|150 (saugen)
|Flächenleistung (m²)
|160 (saugen) / 60 (saugen und wischen)
|Abmessungen Roboter (L x B x H) (mm)
|105
|Durchmesser Roboter (mm)
|360
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|350 x 350 x 105
Lieferumfang
- Reinigungsbürste
- Reinigungsmittel: Bodenreinigung Universal RM 536, 2 x 30 ml, Foam Stop neutral, 30 ml
- Schmutzbehälter
- Seitenbürste: 4 x
- Wischeinheit
- Mikrofaserwalze: 2 Stück
- Filter: 2 x
- Reinigungswerkzeug
- Frischwassertank
- Schmutzwassertank
- Ladestation
- Bodenschutz-/Parkplatte
Ausstattung
- Absturzsensoren
- Autonome Reinigung
- AI Schmutzerkennung
- AI Hinderniserkennung
- Live-Kamera
- Teppichsensor
- Bedienung per App
- Verbindung per WLAN
- Verbindung per Bluetooth
- Smart Services / Features in der App
- Sprachausgabe
- Laser-Navigationssystem (LiDAR)
- Timer-Funktion: Mehrere Timer möglich
- Trockenreinigungsmodus
- Kombireinigungsmodus (nass und trocken)
- Randnahes Kehren
- Anhebbare Reinigungsbürste
- Anhebbarer Mopp
Videos
Anwendungsgebiete
- Für alle Hartböden wie z. B. Parkett, Laminat, Kork, Stein, Linoleum oder PVC
- Auf niederflorigen Teppichen
Zubehör
