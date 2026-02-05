Erleben Sie mühelose Bodenreinigung mit dem intelligenten RVF 7. Der innovative Saug- und Wischroboter reinigt nicht nur Hartböden, sondern auch Teppiche mit niedrigem Flor – und das vollkommen autonom. Dank intelligenter LiDAR-Navigation, Kamera und KI-Technologie erkennt er Hindernisse und navigiert zielsicher durch alle Räume. Mit einer Saugkraft von bis zu 10.000 Pascal entfernt er mühelos Schmutz bei der Trockenreinigung, und die bewährte Walzentechnologie sorgt für eine exzellente Nassreinigung. Steuern Sie den RVF 7 bequem per App und genießen Sie mehr Freizeit, während er für strahlende Sauberkeit sorgt.