Erleben Sie mühelose Bodenreinigung mit dem intelligenten RVF 7 Comfort Extra. Der innovative Saug- und Wischroboter reinigt nicht nur Hartböden, sondern auch Teppiche mit niedrigem Flor – und das vollkommen autonom. Dank intelligenter LiDAR-Navigation, Kamera und KI-Technologie erkennt er Hindernisse und navigiert zielsicher durch alle Räume. Mit einer Saugkraft von bis zu 10.000 Pascal entfernt er mühelos Schmutz bei der Trockenreinigung, und die bewährte Kärcher Walzentechnologie sorgt für eine exzellente Nassreinigung. Die Multifunktionsstation des RVF 7 Comfort Extra ermöglicht dabei noch mehr Autonomie. Sobald Frischwasser fehlt oder die Behälter für Schmutzwasser und Trockenschmutz voll sind, fährt der RVF 7 Comfort Extra automatisch zur Station. Dort werden Frischwasser aufgefüllt und Schmutzwasser sowie Trockenschmutz entsorgt – ganz ohne Zutun. Steuern Sie den RVF 7 Comfort Extra bequem per App und genießen Sie mehr Freizeit, während er für strahlende Sauberkeit sorgt.