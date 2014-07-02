HD 9/50-4 Cage
Bis zu 500 bar lösen selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Das robuste Cage-Design bietet Rundum-Schutz und erlaubt die sichere Kranverladung. Mit Sackkarrenprinzip für leichten Transport.
Mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck räumt dieses Gerät auch hartnäckigen Schmutz aus dem Weg. Das robuste Cage-Design macht es besonders stabil: Es kann mit dem Kran verladen werden - die Komponenten sind außerdem rundum geschützt. Viele weitere Vorteile sorgen dafür, dass dieses Gerät erste Wahl für den professionellen Einsatz ist. Praktisch und bequem: Dank des Lanzenhalters und des integrierten Schlauchhakens ist das Zubehör immer am Gerät bereit. Der Betriebsstundenzähler zeigt die exakten Laufzeiten der Pumpe an. Sichere Unterbringung: Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Leicht zu transportieren: Durch das Sackkarrenprinzip können die Geräte leichter als vierrädrige Geräte transportiert werden - vor allem auf unwegsamem Terrain wie Baustellen. Zuverlässung und sicher: die Höchstleistungs-KÄRCHER-Kurbelwellenpumpe sorgt für den nötigen Druck. Eine optionale Wassermangelsicherung schützt Anwender und Pumpe gleichermaßen.
Merkmale und Vorteile
Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe
- Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.
Sichere Unterbringung
- Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Somit ist immer alles aufgeräumt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 900
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Kraftstoff
|Elektrisch
|Motorleistung (kW)
|15
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Pumpentyp
|Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|150
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|195
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|930 x 800 x 920
Lieferumfang
- Handspritzpistole: Industriepistole
- Edelstahlstrahlrohr: 700 mm
- Flachstrahldüse
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Typ HD-Schlauch: Heavy duty
- Sicherheitsventil
- Betriebsstundenzähler