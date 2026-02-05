Speziell zur Beseitigung feiner, gesundheitsgefährdender und auch explosiver Stäube entwickelt: Unser Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 M Z22 überzeugt mit seinem langlebigen Seitenkanalverdichter und Dreiphasenbetrieb bei industriellen Dauereinsätzen bei Bedarf auch rund um die Uhr. Das robuste Gerät, mit unempfindlichem Stahlgehäuse und jeweils säureresistentem Edelstahlkörper und -behälter, verfügt über einen großen Sternfilter der Staubklasse M und erfüllt auch die Anforderungen für Arbeiten in der ATEX-Zone 22. Dazu ist der Sauger nach 2014/34/EU zertifiziert. Große Räder garantieren dabei maximale Mobilität, während die zuverlässige, manuelle Filterabreinigung mit Transmission die Filterstandzeit verlängert und so den Wartungsaufwand reduziert.