IVM 60/30 M Z22

Geeignet für ATEX-Zone 22 und nach 2014/34/EU zertifizierter, mobiler Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 M Z22 mit Seitenkanalverdichter für universelle Einsätze in der Industrie.

Speziell zur Beseitigung feiner, gesundheitsgefährdender und auch explosiver Stäube entwickelt: Unser Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 M Z22 überzeugt mit seinem langlebigen Seitenkanalverdichter und Dreiphasenbetrieb bei industriellen Dauereinsätzen bei Bedarf auch rund um die Uhr. Das robuste Gerät, mit unempfindlichem Stahlgehäuse und jeweils säureresistentem Edelstahlkörper und -behälter, verfügt über einen großen Sternfilter der Staubklasse M und erfüllt auch die Anforderungen für Arbeiten in der ATEX-Zone 22. Dazu ist der Sauger nach 2014/34/EU zertifiziert. Große Räder garantieren dabei maximale Mobilität, während die zuverlässige, manuelle Filterabreinigung mit Transmission die Filterstandzeit verlängert und so den Wartungsaufwand reduziert.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVM 60/30 M Z22: Zertifiziert für ATEX-Zone 22
Zertifiziert für ATEX-Zone 22
Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.
Industriesauger IVM 60/30 M Z22: Staubklasse M
Staubklasse M
Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Industriesauger IVM 60/30 M Z22: Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Manuelle IVM-Filterabreinigung
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Luftmenge (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Behälterinhalt (l) 60
Nennleistungsaufnahme (kW) 3
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 50
Schalldruckpegel (dB(A)) 79
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 2
Gewicht ohne Zubehör (kg) 102
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 102,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1040 x 680 x 1840

Ausstattung

  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
Videos
Zubehör