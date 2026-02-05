IVM 60/30 M Z22
Geeignet für ATEX-Zone 22 und nach 2014/34/EU zertifizierter, mobiler Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 M Z22 mit Seitenkanalverdichter für universelle Einsätze in der Industrie.
Speziell zur Beseitigung feiner, gesundheitsgefährdender und auch explosiver Stäube entwickelt: Unser Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 M Z22 überzeugt mit seinem langlebigen Seitenkanalverdichter und Dreiphasenbetrieb bei industriellen Dauereinsätzen bei Bedarf auch rund um die Uhr. Das robuste Gerät, mit unempfindlichem Stahlgehäuse und jeweils säureresistentem Edelstahlkörper und -behälter, verfügt über einen großen Sternfilter der Staubklasse M und erfüllt auch die Anforderungen für Arbeiten in der ATEX-Zone 22. Dazu ist der Sauger nach 2014/34/EU zertifiziert. Große Räder garantieren dabei maximale Mobilität, während die zuverlässige, manuelle Filterabreinigung mit Transmission die Filterstandzeit verlängert und so den Wartungsaufwand reduziert.
Merkmale und Vorteile
Zertifiziert für ATEX-Zone 22Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.
Staubklasse MGemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Verschleißfreier SeitenkanalverdichterMit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Manuelle IVM-Filterabreinigung
- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter
- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Behälterinhalt (l)
|60
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|3
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 50
|Schalldruckpegel (dB(A))
|79
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|2
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|102
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|102,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein