Der IVC 60/12-1 Tact EC ist ein kompakter Industriesauger, der sich optimal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und Fertigungsumfeldern eignet. Sein verschleißfreier EC-Motor macht ihn zum perfekten Kandidaten für anspruchsvolle Dauereinsätze. Der Sauger ist mit automatischer Filterabreinigung versehen, eignet sich ideal für feine Stäube und lässt sich auch ohne Weiteres als stationäre Absaugeinrichtung in Verbindung mit Produktions- oder Verpackungsmaschinen einsetzen.