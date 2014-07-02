IVC 60/12-1 Tact EC
Kompakter Industriesauger mit autom. Filterabreinigung und verschleißfreiem EC-Motor für Dauereinsätze. Ideal für feine Stäube im Fertigungsumfeld - auch als stationäre Absaugeinrichtung.
Der IVC 60/12-1 Tact EC ist ein kompakter Industriesauger, der sich optimal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und Fertigungsumfeldern eignet. Sein verschleißfreier EC-Motor macht ihn zum perfekten Kandidaten für anspruchsvolle Dauereinsätze. Der Sauger ist mit automatischer Filterabreinigung versehen, eignet sich ideal für feine Stäube und lässt sich auch ohne Weiteres als stationäre Absaugeinrichtung in Verbindung mit Produktions- oder Verpackungsmaschinen einsetzen.
Merkmale und Vorteile
Verschleißarme EC-TurbineBürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb. Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet.
Automatisches Filterabreinigungssystem TactAutomatische Filterabreinigung durch gezielte und kraftvolle Luftstöße. Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch. Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.
Ausgestattet mit kompaktem FlachfaltenfilterÜbersichtliche kompakte Bauform des Filters. Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Vakuum (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Behälterinhalt (l)
|60
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|1,2
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Schalldruckpegel (dB(A))
|74
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|0,95
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|59
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Ausstattung
- Hauptfilter: Flachfaltenfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
- Autom. Füllzustandsabschaltung