IVC 60/12-1 Tact EC

Kompakter Industriesauger mit autom. Filterabreinigung und verschleißfreiem EC-Motor für Dauereinsätze. Ideal für feine Stäube im Fertigungsumfeld - auch als stationäre Absaugeinrichtung.

Der IVC 60/12-1 Tact EC ist ein kompakter Industriesauger, der sich optimal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und Fertigungsumfeldern eignet. Sein verschleißfreier EC-Motor macht ihn zum perfekten Kandidaten für anspruchsvolle Dauereinsätze. Der Sauger ist mit automatischer Filterabreinigung versehen, eignet sich ideal für feine Stäube und lässt sich auch ohne Weiteres als stationäre Absaugeinrichtung in Verbindung mit Produktions- oder Verpackungsmaschinen einsetzen.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVC 60/12-1 Tact EC: Verschleißarme EC-Turbine
Verschleißarme EC-Turbine
Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb. Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet.
Industriesauger IVC 60/12-1 Tact EC: Automatisches Filterabreinigungssystem Tact
Automatisches Filterabreinigungssystem Tact
Automatische Filterabreinigung durch gezielte und kraftvolle Luftstöße. Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch. Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.
Industriesauger IVC 60/12-1 Tact EC: Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter
Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter
Übersichtliche kompakte Bauform des Filters. Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 62,5 / 225
Vakuum (mbar/kPa) 244 / 24,4
Behälterinhalt (l) 60
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 1,2
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 50 DN 40
Schalldruckpegel (dB(A)) 74
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 0,95
Gewicht ohne Zubehör (kg) 59
Abmessungen (L × B × H) (mm) 970 x 690 x 995

Ausstattung

  • Hauptfilter: Flachfaltenfilter
  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
  • Autom. Füllzustandsabschaltung
Industriesauger IVC 60/12-1 Tact EC
Industriesauger IVC 60/12-1 Tact EC
Industriesauger IVC 60/12-1 Tact EC
Videos
Zubehör