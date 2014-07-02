Der kompakte Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² eignet sich bestens zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen. Das Gerät ist mit großen Rädern und Bremsrollen ausgestattet und damit einfach zu bewegen und bestens für mobile Einsätze geeignet. Die automatische Filterabreinigung Tact² gewährleistet eine lange Betriebsdauer ohne Unterbrechungen.