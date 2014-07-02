IVC 60/24-2 Tact²
Kompakter Industriesauger mit großen Rädern und Bremsrollen für beste Mobilität. Mit automatischer Filterabreinigung Tact² für eine lange Betriebsdauer ohne Unterbrechungen.
Der kompakte Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² eignet sich bestens zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen. Das Gerät ist mit großen Rädern und Bremsrollen ausgestattet und damit einfach zu bewegen und bestens für mobile Einsätze geeignet. Die automatische Filterabreinigung Tact² gewährleistet eine lange Betriebsdauer ohne Unterbrechungen.
Merkmale und Vorteile
Ausgestattet mit 2 GebläsemotorenFür eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Elektronische Steuerung des Antriebs zur Vermeidung hoher Einschaltströme.
Automatische Filterabreinigung Tact²Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße. Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch. Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.
Ausgestattet mit kompaktem FlachfaltenfilterÜbersichtliche kompakte Bauform des Filters. Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behälterinhalt (l)
|60
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2,4
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|0,95
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|68,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Ausstattung
- Hauptfilter: Flachfaltenfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
- Autom. Füllzustandsabschaltung