IVC 60/24-2 Tact²

Kompakter Industriesauger mit großen Rädern und Bremsrollen für beste Mobilität. Mit automatischer Filterabreinigung Tact² für eine lange Betriebsdauer ohne Unterbrechungen.

Der kompakte Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² eignet sich bestens zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen. Das Gerät ist mit großen Rädern und Bremsrollen ausgestattet und damit einfach zu bewegen und bestens für mobile Einsätze geeignet. Die automatische Filterabreinigung Tact² gewährleistet eine lange Betriebsdauer ohne Unterbrechungen.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVC 60/24-2 Tact²: Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren
Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren
Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Elektronische Steuerung des Antriebs zur Vermeidung hoher Einschaltströme.
Industriesauger IVC 60/24-2 Tact²: Automatische Filterabreinigung Tact²
Automatische Filterabreinigung Tact²
Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße. Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch. Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.
Industriesauger IVC 60/24-2 Tact²: Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter
Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter
Übersichtliche kompakte Bauform des Filters. Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Behälterinhalt (l) 60
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 2,4
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 50 DN 40
Schalldruckpegel (dB(A)) 73
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 0,95
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 68,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 970 x 690 x 995

Ausstattung

  • Hauptfilter: Flachfaltenfilter
  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
  • Autom. Füllzustandsabschaltung
Industriesauger IVC 60/24-2 Tact²
Industriesauger IVC 60/24-2 Tact²
Industriesauger IVC 60/24-2 Tact²
Videos
Zubehör