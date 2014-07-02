Der IVC 60/24-2 Tact² M ist ein kompakter Industriesauger mit großen Rädern und Bremsrollen. Das ausgesprochen wendige Gerät eignet sich optimal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und Fertigungsbereichen. Zudem ist der Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M zugelassen. Die automatische Filterabreinigung Tact² gewährleistet eine lange Betriebsdauer ohne lästige Unterbrechungen.