IVC 60/24-2 Tact² M
Kompakter, wendiger Industriesauger mit autom. Filterabreinigung Tact². Ideal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und -bereichen mit gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.
Der IVC 60/24-2 Tact² M ist ein kompakter Industriesauger mit großen Rädern und Bremsrollen. Das ausgesprochen wendige Gerät eignet sich optimal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und Fertigungsbereichen. Zudem ist der Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M zugelassen. Die automatische Filterabreinigung Tact² gewährleistet eine lange Betriebsdauer ohne lästige Unterbrechungen.
Merkmale und Vorteile
Staubklasse MGemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Ausgestattet mit 2 GebläsemotorenFür eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Elektronische Steuerung des Antriebs zur Vermeidung hoher Einschaltströme.
Automatische Filterabreinigung Tact²Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße. Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch. Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.
Mit kompaktem Flachfaltenfilter
- Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
- Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behälterinhalt (l)
|60
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2,4
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|0,95
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|60
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Ausstattung
- Hauptfilter: Flachfaltenfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein