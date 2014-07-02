IVC 60/24-2 Tact² M

Kompakter, wendiger Industriesauger mit autom. Filterabreinigung Tact². Ideal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und -bereichen mit gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.

Der IVC 60/24-2 Tact² M ist ein kompakter Industriesauger mit großen Rädern und Bremsrollen. Das ausgesprochen wendige Gerät eignet sich optimal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und Fertigungsbereichen. Zudem ist der Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M zugelassen. Die automatische Filterabreinigung Tact² gewährleistet eine lange Betriebsdauer ohne lästige Unterbrechungen.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² M: Staubklasse M
Staubklasse M
Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² M: Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren
Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren
Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Elektronische Steuerung des Antriebs zur Vermeidung hoher Einschaltströme.
Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² M: Automatische Filterabreinigung Tact²
Automatische Filterabreinigung Tact²
Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße. Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch. Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.
Mit kompaktem Flachfaltenfilter
  • Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
  • Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Behälterinhalt (l) 60
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 2,4
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 50 DN 40
Schalldruckpegel (dB(A)) 73
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 0,95
Gewicht ohne Zubehör (kg) 60
Abmessungen (L × B × H) (mm) 970 x 690 x 995

Ausstattung

  • Hauptfilter: Flachfaltenfilter
  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
