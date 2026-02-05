IVM 40/24-2 M ACD
Der 2-motorige, mobile und robuste Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD überzeugt bei der Aufnahme feiner und grober brennbarer Stäube.
Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD zum universellen Saugen von feinen und groben brennbaren Feststoffen außerhalb einer ATEX-Zone. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große, zertifizierte PTFE-Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mithilfe des Pull and Clean-Filterabreinigungssystems abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten. Filterbehälter und Sammelbehälter des Industriesaugers bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.
Merkmale und Vorteile
ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.
Staubklasse MGemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Manuelle Pull and Clean-FilterabreinigungFilterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb. Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren
- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter
- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|106 / 382
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Behälterinhalt (l)
|40
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2,3
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Schalldruckpegel (dB(A))
|77
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|1,5
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|35,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|36,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Ausstattung
- Hauptfilter: Sternfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Aufnahme brennbarer Stäube