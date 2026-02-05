IVM 60/30
Robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 mit langlebigem Seitenkanalverdichter und großem Sternfilter der Staubklasse M. Geeignet zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe.
Ein langlebiger Seitenkanalverdichter mit Dreiphasenbetrieb, der große Sternfilter der Staubklasse M und die komfortable, manuelle Filterabreinigung mit Transmission zählen zu den wichtigsten inneren Werten unseres Mittelklasse-Industriestaubsaugers IVM 60/30. Rein äußerlich überzeugt das robuste Gerät mit einem unempfindlichen Stahlgehäuse, jeweils säureresistentem Edelstahlkörper und -behälter sowie großen Rädern für einfachen Transport und sichere Mobilität. Der Sauger ist im industriellen Umfeld nahezu universell zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe einsetzbar – bei Bedarf auch im Dreischichtbetrieb.
Merkmale und Vorteile
Verschleißfreier SeitenkanalverdichterMit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Manuelle IVM-FilterabreinigungBei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem SternfilterZur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Behälterinhalt (l)
|60
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|3
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 70 DN 50 DN 40
|Schalldruckpegel (dB(A))
|79
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|2,2
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|99
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|100,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Ausstattung
- Hauptfilter: Sternfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein