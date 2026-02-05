Die horizontale Filterabrüttlung mit mechanischem Getriebe ist eines der prägnantesten Merkmale unseres Superklasse-Industriesaugers IVS 100/40 mit Drehstrommotor und 4-kW-Seitenkanalverdichter. Dieses integrierte, mechanische Getriebe sorgt für eine gezielte Kraftübertragung und damit für stets gleich gute Reinigungsergebnisse, egal wie viel Kraft der Anwender aufbringt. Diese dosierte Übertragung hilft darüber hinaus, die Standzeit des großen Sternfilters auszudehnen. Ein korrosionsfreier, 100 Liter großer Edelstahlbehälter nimmt große Mengen an Feststoffen auf, während sein komfortabler Absetzmechanismus dem Anwender die Entleerung erleichtert. Für Zubehöre stehen vielfältige und sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt am Gerät selbst zur Verfügung.