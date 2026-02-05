IVS 100/40

Das Basismodell unserer Superklasse-Industriesauger: der IVS 100/40 mit 4-kW-Seitenkanalverdichter, M-geprüftem Sternfilter und horizontaler Filterabrüttlung mit mechanischem Getriebe.

Die horizontale Filterabrüttlung mit mechanischem Getriebe ist eines der prägnantesten Merkmale unseres Superklasse-Industriesaugers IVS 100/40 mit Drehstrommotor und 4-kW-Seitenkanalverdichter. Dieses integrierte, mechanische Getriebe sorgt für eine gezielte Kraftübertragung und damit für stets gleich gute Reinigungsergebnisse, egal wie viel Kraft der Anwender aufbringt. Diese dosierte Übertragung hilft darüber hinaus, die Standzeit des großen Sternfilters auszudehnen. Ein korrosionsfreier, 100 Liter großer Edelstahlbehälter nimmt große Mengen an Feststoffen auf, während sein komfortabler Absetzmechanismus dem Anwender die Entleerung erleichtert. Für Zubehöre stehen vielfältige und sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt am Gerät selbst zur Verfügung.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVS 100/40: Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Mit 4 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Industriesauger IVS 100/40: Manuelle IVS-Filterabreinigung
Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Industriesauger IVS 100/40: Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter
Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Luftmenge (l/s/m³/h) 138 / 500
Vakuum (mbar/kPa) 175 / 17,5
Behälterinhalt (l) 100
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 4,2
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 70 DN 50
Schalldruckpegel (dB(A)) 75
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 2,2
Gewicht ohne Zubehör (kg) 130
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 131,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1202 x 771 x 1470

Ausstattung

  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
