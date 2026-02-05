IVS 100/40
Das Basismodell unserer Superklasse-Industriesauger: der IVS 100/40 mit 4-kW-Seitenkanalverdichter, M-geprüftem Sternfilter und horizontaler Filterabrüttlung mit mechanischem Getriebe.
Die horizontale Filterabrüttlung mit mechanischem Getriebe ist eines der prägnantesten Merkmale unseres Superklasse-Industriesaugers IVS 100/40 mit Drehstrommotor und 4-kW-Seitenkanalverdichter. Dieses integrierte, mechanische Getriebe sorgt für eine gezielte Kraftübertragung und damit für stets gleich gute Reinigungsergebnisse, egal wie viel Kraft der Anwender aufbringt. Diese dosierte Übertragung hilft darüber hinaus, die Standzeit des großen Sternfilters auszudehnen. Ein korrosionsfreier, 100 Liter großer Edelstahlbehälter nimmt große Mengen an Feststoffen auf, während sein komfortabler Absetzmechanismus dem Anwender die Entleerung erleichtert. Für Zubehöre stehen vielfältige und sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt am Gerät selbst zur Verfügung.
Merkmale und Vorteile
Verschleißfreier SeitenkanalverdichterMit 4 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Manuelle IVS-FilterabreinigungBei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem SternfilterZur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuum (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|4,2
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 70 DN 50
|Schalldruckpegel (dB(A))
|75
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|2,2
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|130
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|131,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein