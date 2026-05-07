Ob in sehr staubigen Außen- oder in gut belüfteten Innenbereichen: Die robuste Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R G von Kärcher überzeugt mit hoher Vielseitigkeit, hervorragenden Kehrergebnissen und vielfältigen Möglichkeiten zur individuellen Anpassung an den Bedarf unserer Kunden. Dank der pendelnd gelagerten Kehrwalze meistert sie mühelos die unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten, während das große Kehrbehältervolumen von 120 Litern, der einschwenkbare Seitenbesen sowie 7 km/h Arbeitsgeschwindigkeit umfangreiche, zügige und für Mobiliar und Maschine sichere Kehreinsätze gewährleisten. Anwender profitieren von einer einfachen und ergonomischen Bedienung, der komfortablen automatischen Hochentleerung (bis auf 152 cm) sowie der sehr guten Sicht auf die zu reinigenden Flächen. Ein bewährtes Rundfiltersystem mit 6 m² großer Filterfläche ermöglicht kontinuierliches, nahezu staubfreies Kehren – ganz unabhängig von der Schmutzmenge, die automatische Filterabreinigung verdoppelt die Standzeit des Filters und schützt die Gesundheit des Anwenders. Optionale Anbausätze ermöglichen darüber hinaus eine noch individuellere Anpassung der Ausstattung an praktisch alle Kundenbedürfnisse.