KM 100/120 R G
Vielseitige Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R G mit komfortabler hydraulischer Hochentleerung und effektivem Rundfiltersystem mit automatischer Abreinigung für nahezu staubfreies Kehren.
Ob in sehr staubigen Außen- oder in gut belüfteten Innenbereichen: Die robuste Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R G von Kärcher überzeugt mit hoher Vielseitigkeit, hervorragenden Kehrergebnissen und vielfältigen Möglichkeiten zur individuellen Anpassung an den Bedarf unserer Kunden. Dank der pendelnd gelagerten Kehrwalze meistert sie mühelos die unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten, während das große Kehrbehältervolumen von 120 Litern, der einschwenkbare Seitenbesen sowie 7 km/h Arbeitsgeschwindigkeit umfangreiche, zügige und für Mobiliar und Maschine sichere Kehreinsätze gewährleisten. Anwender profitieren von einer einfachen und ergonomischen Bedienung, der komfortablen automatischen Hochentleerung (bis auf 152 cm) sowie der sehr guten Sicht auf die zu reinigenden Flächen. Ein bewährtes Rundfiltersystem mit 6 m² großer Filterfläche ermöglicht kontinuierliches, nahezu staubfreies Kehren – ganz unabhängig von der Schmutzmenge, die automatische Filterabreinigung verdoppelt die Standzeit des Filters und schützt die Gesundheit des Anwenders. Optionale Anbausätze ermöglichen darüber hinaus eine noch individuellere Anpassung der Ausstattung an praktisch alle Kundenbedürfnisse.
Merkmale und Vorteile
Hohe ProduktivitätAusgezeichnetes Kehrergebnis dank des schwebenden Kehrwalzensystems. Großes Kehrbehältervolumen (120 l) für lange, unterbrechungsfreie Einsätze. Robuste Bauweise und bewährte Komponenten für geringe Maschinenausfallzeiten.
Komfortable und sichere BedienungHoher Fahrkomfort und hydraulische Hochentleerung bis zu 152 cm Höhe. Einfache Bedienung und ergonomische Anordnung der Bedienelemente. Logische Verknüpfung der Funktionen zur Vermeidung von Bedienfehlern.
Große Filterfläche mit automatischer FilterabreinigungAutomatische Filterabreinigung in 5-min-Intervallen und nach dem Ausschalten. Effiziente Filterreinigung der 6-m²-Filterfläche verdoppelt die Standzeit. Nahezu staubfreies, kontinuierliches Kehren unabhängig von der Schmutzmenge.
Einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit
- Einfache Überprüfbarkeit und werkzeugloser Wechsel aller wichtigen Komponenten.
- Intelligentes Haubenkonzept für einfachsten Zugang zu allen Maschinenteilen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fahrantrieb
|Hydraulisch
|Antrieb – Leistung (kW)
|6,3
|Antriebsart
|Benzin
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|7000
|Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)
|8890
|Arbeitsbreite (mm)
|730
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|1000
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|1270
|Kehrgutbehälter (l)
|120
|Steigfähigkeit (%)
|18
|Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
|7
|Filterfläche (m²)
|6
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|572,9
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|570
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|575
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Lieferumfang
- Polyester-Rundfilter
- Räder, luftbereift
Ausstattung
- Filterabreinigung manuell
- Filterabreinigung automatisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Servolenkung
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Hydr. Hochentleerung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Katalysator
- Seitenbesen, automatisch ausschwingend
- Seitenbesen, pneumatisch gesteuert
- Befestigungsmöglichkeit Home Base
Anwendungsgebiete
- Zur schnellen Unterhaltsreinigung in Parkhäusern und auf Parkplätzen
- Auch für Handwerksbetriebe, Schulen, Tankstellen oder Autohäuser geeignet
- Geeignet für Anwendungen in Außenlagern, auf Verladeplätzen und Baustellen