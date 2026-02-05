Die Handkehrmaschine KM 70/20 C macht die Reinigung von Flächen dank Filter, Kehrwalze und Seitenbesen nahezu staubfrei und mühelos – ob im Innen- oder Außenbereich. Die Flächenleistung ist dabei 7-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB durch eine Parkstellung platzsparend verstauen.