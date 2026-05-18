MC 80
Die Kehrmaschine MC 80 aus der Kompaktklasse überzeugt durch ihre Umweltfreundlichkeit, die mit 1,45 m³ Luftvolumen größte Kabine ihrer Klasse und ihr intuitives Bedienkonzept.
Mit der MC 80 hält nun die Technik der ganz großen Maschinen Einzug in die Kompaktklasse der Kehrmaschinen. So basiert beispielsweise der 800 Liter große Kehrgutbehälter mit Wasserumlaufsystem auf computergestützten CFD-Simulationen, das Zweibesensystem verfügt über eine Besen-Einzelsteuerung mit Einzelaushebung, der gerade Saugkanal verhindert effektiv Verstopfungen und der Saugmund liegt anfahrgeschützt in der Radkontur. Mittels vielfältiger Anbausätze, wie zum Beispiel einem 3. Seitenbesen, einem Wildkrautbesen, einem Handsaugschlauch oder einem Hochdruckreiniger, lässt sich die hervorragende Serienausstattung optional ergänzen. In Sachen Arbeitskomfort punktet die MC 80 mit der größten Kabine ihrer Klasse, einer perfekten Rundumsicht und einer übersichtlichen und ergonomischen Anordnung der Bedienelemente. Sinnvolle Details wie ein abschließbares Staufach, ein Flaschenhalter oder eine USB-Lademöglichkeit gehören selbstverständlich mit dazu.
Merkmale und Vorteile
Intuitives Bedienkonzept aus der 3,5-Tonnen-KlasseArmlehne mit ergonomisch integriertem Bedienterminal zur intuitiven Bedienung. Schnellstart per Tastendruck. Einzelsteuerung aller Funktionen möglich. Besen-Einzelsteuerung und -aushebung erhöhen die Arbeitspräzision.
Maximaler ArbeitskomfortGrößte Kabine ihrer Klasse mit 360°-Rundumsicht, ergonomisch und übersichtlich. Beidseitige Fenster, abschließbares Staufach, USB-Ladeanschluss, Flaschenhalter. Beidseitiger Ein- und Ausstieg für maximale Flexibilität beim Arbeiten.
Kehren auf hohem NiveauEinfach montierbares Zweibesensystem mit Einzelsteuerung und Einzelaushebung. 800-Liter-Kehrgutbehälter mit Wasserumlaufsystem und 185-Liter-Frischwassertank. Optionale Anbausätze wie 3. Seitenbesen oder Wildkrautbesen verfügbar.
Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Antrieb
- Abgaswerte unter EU STAGE V dank Common-Rail-System und Dieselpartikelfilter.
- Für Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen.
- Niedriger Kraftstoffverbrauch schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Diesel
|Fahrantrieb
|Allradantrieb
|Motorenhersteller
|Yanmar
|Motorleistung (kW)
|26
|Hubraum (cm³)
|1650
|Zylinder
|3
|Kraftstofftank Volumen (l)
|41
|Abgasnorm
|STAGE V
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|25
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|1630
|Arbeitsbreite mit 3 Seitenbesen (mm)
|2175
|Kehrgutbehälter (l)
|1000
|Wassertank (l)
|150
|Frischwassertank (l)
|185
|Radstand (mm)
|1500
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|2500
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Ausstattung
- Partikelfilter
- Laubsaugschlauch
- Temperaturanzeige
- Betriebsstundenzähler für Kehrwerk
- Komfortsitz
- Heizung und Klimaanlage
- Heizung
- Absaugung
- Seitenbesendrehzahl, einstellbar
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Grobschmutzklappe
- Hydr. Hochentleerung
- Panoramakabine mit Sicherheitsverglasung, 2 Rückspiegel
- Radioanlage
- Rundumwarnleuchte
- Staubbindung an Seitenbesen und im Ansaugkanal durch Wassersprühsystem
- Türen links / rechts
- Außeneinsatz
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Straßen- und Nassreinigung. Auch geeignet für Transportaufgaben