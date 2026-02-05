NT 22/1 Ap Te L
Ideal für Handwerker: Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap mit Gerätesteckdose (mit Automatikanlauf), starker Saugleistung und halbautomatischer Abreinigung. Kompaktes, leichtes Einstiegsgerät.
Handwerker werden diesen kleinen Kraftprotz sehr zu schätzen wissen. Unser Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te verfügt über eine Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für Elektrowerkzeuge, ist sehr leicht und damit jederzeit bequem zu transportieren und überzeugt darüber hinaus mit starker Saugleistung bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten. Ob Staub, grober Schmutz oder Flüssigkeiten: Dank halbautomatischer Filterabreinigung und des feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter erledigt er zuverlässig und gründlich seine Arbeit. Dabei ermöglicht der in den Gerätekopf integrierte Saugschlauchanschluss die maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Damit ist der einfach zu bedienende und vielseitige NT 22/1 Ap Te der ideale Begleiter bei Installations- und Renovierungsarbeiten, bei der Gebäudereinigung und vielen weiteren gewerblichen Anwendungen.
Merkmale und Vorteile
Geringes Gewicht und kompakte MaßeDas Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
Halbautomatische Filterabreinigung ApOptimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck. Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung. Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.
Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-PatronenfilterEinfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen möglich. Keine vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters nötig. Nachhaltig: PES-Patronenfilter ist auswaschbar.
Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge (mit Anlaufautomatik)
- Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen.
- Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik.
- Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet.
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge
- Ermöglicht staubfreies Bohren, Sägen oder Schleifen mit Elektrowerkzeugen.
- Ausgestattet mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring.
- Regulierung der Saugkraft über den Drehring.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Behälterinhalt (l)
|22
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1300
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|6
|Schalldruckpegel (dB(A))
|72
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 480
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.9 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 505 mm
- Material Saugrohre: Stahl, verchromt
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: PES
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
Ausstattung
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideales Gerät für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
Zubehör
NT 22/1 Ap Te L Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.