Handwerker werden diesen kleinen Kraftprotz sehr zu schätzen wissen. Unser Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te verfügt über eine Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für Elektrowerkzeuge, ist sehr leicht und damit jederzeit bequem zu transportieren und überzeugt darüber hinaus mit starker Saugleistung bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten. Ob Staub, grober Schmutz oder Flüssigkeiten: Dank halbautomatischer Filterabreinigung und des feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter erledigt er zuverlässig und gründlich seine Arbeit. Dabei ermöglicht der in den Gerätekopf integrierte Saugschlauchanschluss die maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Damit ist der einfach zu bedienende und vielseitige NT 22/1 Ap Te der ideale Begleiter bei Installations- und Renovierungsarbeiten, bei der Gebäudereinigung und vielen weiteren gewerblichen Anwendungen.