Auf Baustellen und in Werkstätten entstehen täglich gefährliche, teilweise lungengängige Feinstäube verschiedenster Art. Dank seiner sensorgesteuerten Filterabreinigung Tact beseitigt unser kompakter Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te M ACD bislang unerreicht hohe Mengen Feinstaub – bei gleichzeitig garantierter Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Durch die Zertifizierung nach der neuen ACD-Norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) gemäß IEC 60335-2-69:2021 ist das Gerät für das Aufsaugen brennbarer Stäube zugelassen. Die Saugleistung wird kontinuierlich sensorgesteuert überwacht und die Filterabreinigung bedarfsgerecht geregelt. Für die Direktabsaugung an Elektrowerkzeugen bietet es eine integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie ein komplettes Antistatiksystem mit leitfähigem Zubehör. Bereits auf Boden oder Maschinen abgelagerte Stäube lassen sich mit dem sicher am Gerät verstauten Zubehör mühelos und vollständig in den robusten 30-Liter-Behälter mit Metalllenkrollen und Bumper aufsaugen.