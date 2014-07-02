Standard-Klasse

Die Sauger der Standard-Klasse wurden speziell für groben Schmutz und große Flüssigkeitsmengen konstruiert. Durch besondere Robustheit, Langlebigkeit und komfortables Handling überzeugen sie Gebäudereiniger im täglichen Einsatz.

0 Produkte
Kärcher

Beratung, Service und Verkauf

Händlersuche: Kärcher Professional Sauger Standard-Klasse erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern. 

Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.

Professional-Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem gewerblichen Newsletter an.

Händlersuche
Kontakt zu Kärcher
Zum Kärcher Newsletter anmelden