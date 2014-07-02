Der NT 48/1 hat ein Behältervolumen von 48 Litern. Das Gerät ist ausgestattet mit einem integrierten Netzkabelhaken am Turbinenkopf, einer Zubehöraufnahme für Saugrohre sowie einer Boden- und Fugendüse am Behälter. Der große Patronenfilter mit einer Filterfläche von 0,8 m² sorgt für eine konstant hohe Saugleistung des Gerätes. Das zuverlässige Schwimmersystem sorgt für eine rechtzeitige Unterbrechung des Luftstromes bei allen aufgesaugten Flüssigkeiten. Durch die große Ablagefläche auf dem Gehäusekopf lassen sich Werkzeuge oder andere Utensilien jederzeit griffbereit unterbringen. Ausgestattet ist der NT 48/1 zusätzlich mit einem Ablassschlauch und einem robusten Fahrwerk mit großen Bockrollen und Lenkrollen. Eine Feststellbremse und integrierte Griffmulden am Behälter ermöglichen einen einfachen Transport.